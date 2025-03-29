اعترافات أم بالدقهلية: دفنت أبنتي الرضيعة على جانب الطريق لهذا السبب

تمكنت مباحث ميت غمر، في محافظة الدقهلية، من ضبط سيدة في العقد الثاني من عمرها وتدعى م ا ن ، عقب دفن جثمان رضيعتها على جانب الطريق الجديد مابين ميت "غمر- القاهرة"، وجري نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي المنصورة الدولي.

حيث اكدت الأم في أقوالها أنها لم تقتلها وأنها عقب وفاتها أصيبت بصدمة وقامت بدفنها لأنها لم تستخرج لها أي أوراق رسميه تثبت هويتها.



فيما تكثف المباحث من جهودها لكشف ملابسات الحادث واسبابه

وعثرت الأجهزه الأمنية على جثة رضيعة مدفونة على جانب احدى الطرق الجديدة بميت غمر بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على رضيعة تبلغ من العمر 25 يوما تم دفنها على جانب إحدى الطرق تحت الإنشاء على طريق كفر النصر بميت غمر- القاهرة



بالفحص والتحري تبين أن الأم هي التي قامت بدفن رضيعتها

تم نقل الرضيعة إلى المستشفى المنصورة الدولي وجار تحرير المحضر اللازم لأخطار النيابة العامة