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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| 10 ساحات و202 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر .. ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

وكيل وزارة الأوقاف
وكيل وزارة الأوقاف
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:


أوقاف الوادي الجديد: تجهيز 10 ساحات كبرى و202 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر.


أعلنت مديرية أوقاف الوادى الجديد، عن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بصلاة عيد الفطر المبارك حيث تم تجهيز وفرش 10 ساحات كبرى و200 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، وتحديد إمام وخطيب بكل مسجد وساحة لأداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وأكد الدكتور مختار عيسى دياب، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، على إصدار توجيهاته للادارات المختصة بتجهيز المساجد وساحات الصلاة وتخصيص إمام أساسى وآخر احتياطى لكل ساحة بالإضافة إلى فتح مصليات السيدات فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بوقت كافٍ، وتشكيل لجان وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة جميع شؤون المساجد والترتيبات اللازمة لصلاة العيد وأثناء الصلاة وبعدها، وتوزيع الخطباء والأئمة بمساجد وساحات الصلاة على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن تكون خطبة عيد الفطر فى حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا، والسماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم.

من جانبه وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتوفير أماكن مخصصة لصلاة السيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور، كما شدد على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية؛ لمتابعة الموقف وتلقى أى بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها طوال أيام العيد.


جامعة الوادى الجديد توافق على ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس

ترأس الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد جلسة مجلس جامعة الوادي الجديد لشهر مارس 2025، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالمبنى الإداري بحضور أعضاء المجلس.

بدأت جلسة مجلس الجامعة بتقديم التهنئة لمنتسبى الجامعة بحلول عيد الفطر المبارك وترحيب رئيس الجامعة بالأستاذ الدكتور ممدوح فوزي، عميد كلية الصيدلة، بمناسبة انضمامه إلى عضوية مجلس الجامعة، متمنيًا له دوام التوفيق في دعم مسيرة الجامعة وتطوير العمل الأكاديمي.

وتم عرض فيلم تسجيلي يوثق أبرز المشروعات والأنشطة التي نفذتها الجامعة خلال شهر مارس2025.

وشهدت الجلسة تكريم السيدة هناء عثمان عبدالله، الموظفة بكلية العلوم، بعد حصولها على لقب الأم المثالية على مستوى الجامعة لعام 2024/2025.
ووافق مجلس الجامعة على عدة قرارات مهمة، من بينها:  
- إنشاء مكتب لجامعة الوادي الجديد بمركز ومدينة بلاط، لتقديم الخدمات التعليمية والاستشارات الفنية والتدريبية.  
- اعتماد لائحة وحدة المعامل والأجهزة العلمية بعد مراجعتها وتعديلها من قِبل الشئون القانونية.  
- إقامة احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للبيئة في يونيو 2025 بمشاركة المجتمع المحلي.  
- تحديد مواعيد الامتحانات العملية والشفوية والتخلفات للفصل الدراسي الثاني 2024/2025.
ووافق مجلس الجامعة على ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس، حيث تم منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من:  
- الدكتور محمد سعد الدين محمد أحمد بكلية التربية، تخصص تكنولوجيا التعليم.  
- الدكتور صدقي حسن علي حسن بكلية العلوم، تخصص الميكروبيولوجي.  
- الدكتور محمد سعيد عبد الحميد دياب بكلية الطب البيطري، تخصص الأمراض المشتركة.  
- الدكتور نجوى ثابت محمود الشعراوي بكلية الطب البيطري، تخصص صحة وسلامة وتكنولوجيا اللحوم.  

وتم تعيين عدد من المدرسين الجدد في كليات الطب، الطب البيطري، والتربية، دعمًا للكفاءات العلمية الشابة.

ووافق المجلس على منح عدد من الباحثين درجات الدكتوراه والماجستير في تخصصات متعددة، من بينها الكيمياء، التربية، العلوم الزراعية، والتربية الرياضية، مع منح درجات الماجستير لعدد من الباحثين بتقدير "ممتاز"، مما يعكس مستوى التميز الأكاديمي للجامعة.

وأكد الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة أن هذه القرارات تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة، مشددًا على أهمية الاستمرار في دعم البحث العلمي، وتطوير العملية التعليمية بما يتماشى مع التحديات والمتغيرات الحديثة.

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