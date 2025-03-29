جوائز مالية ورحلات عمرة.. تكريم 1170 من حفظة القرآن الكريم بكفر الشيخ | صور

نظمت الوحدة الحزبية لمستقبل وطن بقرية شنو بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مسجد النور بالقرية احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم برعاية اللواء السعيد عمارة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن.

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ خالد شلتح والشيخ، مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية سابقًا، والشيخ هاني شمس الدين، إمام وخطيب مسجد الخياط، والشيخ مدحت البكاتوشى، إمام وخطيب مسجد النور بشنو والمشرف على تنفيذ المسابقة ورموز العائلات والشخصيات العامة بالقرية وأولياء الأمور.

وخلال الحفل، كرم النائب السعيد عمارة، ووكيل وزارة الأوقاف، 1170 متسابقًا من جميع الفئات العمرية وكذلك المشايخ القائمين على تحفيظ المكرمين وكانت الجائزة الكبرى عبارة عن رحلتي عمرة، فضلاً عن توزيع جوائز نقدية بنحو 250 ألف جنيه.

وأكد النائب السعيد عمارة، فى كلمته، دور الحزب فى دعم ورعاية هذه النوعية من المسابقات الهادفة، مشيراً إلى ضرورة ظهور أثر هذه المسابقات على سلوك الأبناء مقدمًا الشكر لأولياء الأمور وبالأخص الأم ودورها فى تحمل المسؤولية تجاه الأبناء.