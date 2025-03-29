قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء آخر رمضان .. ردد أدعية وداع شهر الصيام تجعلك من الفائزين بخيري الدنيا والآخرة
إدارة ترامب تحل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رسميًا
منتخب الشباب يبحث عن وديتين استعدادًا لـ أمم إفريقيا تحت 20 سنة
محافظ الوادي الجديد يشارك الأسر والطلاب الوافدين الإفطار الرمضاني
القبض على شخص بحوزته 15 ألف قرص مخدر بمطروح
سفلاق تتلألأ بنور القرآن.. تكريم 173 حافظًا لكتاب الله في ساقلتة بسوهاج
باحث: إسرائيل لديها أهداف فى لبنان تريد استكمالها بالحرب
وظائف الأزهر 2025.. الإعلان رسميا عن 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال
أخبار أسوان | استعدادات لعيد الفطر .. قبطي ينظم حفل افطار.. وتكريم حفظة القرآن
دار الإفتاء تعلن اول ايام عيد الفطر المبارك 2025 .. وفلكيا موعد العيد الأحد
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار
الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جوائز مالية ورحلات عمرة.. تكريم 1170 من حفظة القرآن الكريم بكفر الشيخ | صور

تكريم حفظة القرآن الكريم
تكريم حفظة القرآن الكريم
محمود زيدان

نظمت الوحدة الحزبية لمستقبل وطن بقرية شنو بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مسجد النور بالقرية احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم برعاية اللواء السعيد عمارة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن.

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ خالد شلتح والشيخ، مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية سابقًا، والشيخ هاني شمس الدين، إمام وخطيب مسجد الخياط، والشيخ مدحت البكاتوشى، إمام وخطيب مسجد النور بشنو والمشرف على تنفيذ المسابقة ورموز العائلات والشخصيات العامة بالقرية وأولياء الأمور.

وخلال الحفل، كرم النائب السعيد عمارة، ووكيل وزارة الأوقاف، 1170 متسابقًا من جميع الفئات العمرية وكذلك المشايخ القائمين على تحفيظ المكرمين وكانت الجائزة الكبرى عبارة عن  رحلتي عمرة، فضلاً عن توزيع جوائز نقدية بنحو 250 ألف جنيه.

 وأكد النائب السعيد عمارة، فى كلمته، دور الحزب فى دعم ورعاية هذه النوعية من المسابقات الهادفة، مشيراً إلى ضرورة ظهور أثر هذه المسابقات على سلوك الأبناء مقدمًا الشكر لأولياء الأمور وبالأخص الأم ودورها فى تحمل المسؤولية تجاه الأبناء.                   

كفر الشيخ تكريم حفظة القرآن الكريم قرية شنو حفظة القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر

رسميا.. الاثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدولة بعد تحري الهلال

امتى عيد الفطر

امتى عيد الفطر ؟ وداعاً رمضان دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد رسمياً

وقفة عيد الفطر 2025

هل وقفة عيد الفطر 2025 غدا؟.. الإفتاء تحددها بعد 17 ساعة

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

دار الإفتاء اول ايام عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء تعلن اول ايام عيد الفطر المبارك 2025 .. وفلكيا موعد العيد الأحد

المستشار راضي فوزي

مصرع مستشار وابنيه في انقلاب سيارة داخل ترعة ببنى سويف

موعد عيد الفطر

وداعاً شهر الصيام.. انتهاء صلاة التراويح والتهجد الليلة.. والأحد موعد عيد الفطر فلكياً

أحمد كجوك وزير المالية

المالية تستجيب لمطالب العاملين بمصلحة الضرائب.. هذه أبرزها

ترشيحاتنا

ملتقى الأزهر

ملتقى الأزهر: الشريعة الإسلامية تحمل رسائل "طمأنة وتحصين وتمكين" للإنسانية

درس التراويح

درس التراويح بالجامع الأزهر: الوقت نعمة يجب الاستفادة به واستثماره

خالد الجندي

خالد الجندي يوضح معنى قوله تعالى "اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً"

بالصور

أهالي قرية أبو نجاح بالزقازيق يحتفلون بتكريم 800 حافظ للقرآن الكريم

تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم

طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025.. أعرف السعرات الحرارية

طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025
طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025
طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025

احذر.. استخدام الإير فراير باستمرار يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا

بطاطس بيوريه وبيض مدحرج.. سحور يوم 29 رمضان مُغذي ومُشبع

سحور يوم 29 رمضان
سحور يوم 29 رمضان
سحور يوم 29 رمضان

فيديو

المتهمين

بعد انتشار الفيديو.. القبض على متعاطى المخدرات بالقليوبية

المطربة ياسمينا العلواني

ياسمينا العلواني تعلن اعتزال الغناء وارتداء الحجاب: اللهم ردنا إلى دينك

محمد شاهين

وسام في مسلسل لام شمسية: محمد شاهين يتقمص دورا معقدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد