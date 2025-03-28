افتتاح 6 مساجد جديدة في كفر الشيخ | صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح 6 مساجد جديدة بمراكز المحافظة تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، وذلك استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن في عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف.

وشملت الافتتاحات والإحلال والتجديد مسجد أبو سماح، عزبة أبو يدك، مركز دسوق، مسجد جمال غازي شمس الدين، مركز سيدي سالم، مسجد العمال، التفتيش، مركز سيدي سالم، مسجد صلاح الدين القن، مركز سيدي سالم، مسجد علي بن أبي طالب، قرية أحمد سليمان، مركز سيدي سالم، مسجد الأحمدي عطالله، عزبة الندايرة، قرية القومسيون غرب، مركز مطوبس.

وذلك امتدادًا لسلسلة من الافتتاحات التي تواكب الجمهورية الجديدة، تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشييدها، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وقد ألقى خطبة الجمعة الدكتور عبد القادر سليم مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بكفرالشيخ، وكانت تحت عنوان "زَكَاةُ الفِطْرِ وَدَوْرُهَا فِي التَّكَافُلِ المُجْتَمَعِيِّ"، وقال أن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية باغتنام ما بقي من رمضان ودور الزكاة وخصوصًا زكاة الفطر في تحقيق التكافل المجتمعي، كما تم تناول التنبيه على أخذ الفتوى من مصادرها الرسمية، والتحذير من الفوضى الإفتائية.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.