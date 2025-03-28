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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

100 متسابق.. تكريم حفظة القرآن الكريم في كفر الشيخ | صور

تكريم حفظة القرآن الكريم
تكريم حفظة القرآن الكريم
محمود زيدان

نظمت جمعية مبارك الخيرية بقرية كوم دميس مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، حفلاً لتكريم البراعم حفظة القرآن الكريم وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك وليلة القدر. 

حضر الاحتفال لفيف من رجال الدين وأعضاء مجلس النواب والسياسيين ووجهاء قرية كوم دميس، وعلى رأسهم النائب البرلماني محمد الصمودي، والكاتب الصحفي عمر عبد اللطيف داوود، والبرلماني القدير محمد عبدالعليم داوود، والمحاسب إيهاب المسماري، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمطوبس، والشيخ سعد قاسم، مدير إدارة الأوقاف بالمركز، والعمدة محمد عميرة، عمدة منية المرشدي، علاوة على أعيان كوم دميس، وعلى رأسهم محمد الحريري، وعادل بركات وفوزي الماوي.

وقال المحاسب حمدين البستاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، المشرفة على المسابقة إنه تم تكريم 100 طفل من البراعم والزهراوات الحافظين لكتاب الله تعالى بمنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير تحفيزا لهم على مواصلة الطريق ، كاشفا عن أنه بدءاً من العام المقبل سيتم تنظيم مسابقة عامة لحفظ القرآن لأهالي مركز مطوبس تحت إشراف وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي وإهداء الفائزين بالمراكز الأولى رحلات عمرة إلى بيت الله الحرام. 

وأشار حمدين البستاوي إلى أنه تم كذلك تنظيم إفطار جماعي للمشاركين ومائدة الرحمن، وهي عادة سنوية بمناسبة شهر رمضان المبارك وليلة القدر المعظمة.

كفر الشيخ مطوبس حفظة القرآن الكريم محافظ كفر الشيخ

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