قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف بعيد الفطر المبارك
رياح الخماسين تضرب مصر.. احذر ارتفاع كبير في الحرارة وتقلبات مفاجئة
وزير الدفاع: حريصون على تقديم الدعم للقوات الجوية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها
درس الطيران.. حميد الشاعري يكشف تفاصيل جديدة عن حياته
سدد الله خُطاكم.. المستشار عبدالوهاب عبد الرازق يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر
صواريخ العيد.. الداخلية تحبط ترويج 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم
بعد تأجيل محاكمته في تهمة الإساءة إلى إعلامية شهيرة.. كروان مشاكل يواجه هذه العقوبة
إحالة 120 متهما للمحاكمة في أكبر قضية تراخيص سلاح .. انفراد
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا .. تفاصيل
تطور جديد حول أزمة مصطفى محمد وحسام حسن في منتخب مصر
دعوات لمصر بالأمن والاستقرار.. وزير الداخلية يهنئ قيادات الدولة بعيد الفطر المبارك
مدبولي: نتابع مؤشرات توافر الدواء والمستلزمات الطبية محليا لتعزيز استقرار القطاع الصحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قصص تضحية وكفاح.. محافظ كفر الشيخ يُكرِّم الأمهات المثاليات | صور

محافظ كفر الشيخ مع الأم المثالية سحر حسني
محافظ كفر الشيخ مع الأم المثالية سحر حسني
محمود زيدان

كرَّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، بمكتبه بالديوان العام، وذلك تقديرًا لجهودهن في تربية الأبناء وتعزيز القيم المجتمعية، قائلاً: "سطرت كل سيدة منهن قصص تضحية وكفاح تحدت الصعاب".

قائمة الأمهات المثاليات

وشمل التكريم 4 أمهات مثاليات تقديرًا لدورهن البارز في تربية أبنائهن، وهن الأم المثالية سحر حسني منصور السيد، 58 عامًا، والتى كرست حياتها لتربية أبنائها بعد وفاة زوجها، والأم المثالية نادية علي قطب، 57 سنة، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة وزوجها كذلك، تحملت مسؤولية رعاية أبنائها الثلاثة بإصرار وعزيمة، والأم المثالية عزة محمود الزيات، 58 عامًا، فقد بذلت جهودًا كبيرة في تربية أبنائها الثلاثة، والأم المثالية نبيلة عزت غازي، 56 عامًا، والتى اضطلعت بدور الأب والأم معًا بعد وفاة زوجها، وسهرت على تربية أبنائها الأربعة حتى أتموا تعليمهم، ويأتي هذا التكريم تقديرًا لعطائهن اللامحدود وتضحياتهن العظيمة في سبيل تنشئة أجيال ناجحة تسهم في بناء المجتمع.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن اعتزازه بالدور العظيم الذي تقوم به الأمهات في بناء الأجيال، مؤكدًا أن الأم المصرية نموذج مشرف للصبر والتضحية، وأن هذا التكريم يُعد تقديرًا لجهودهن في دعم الأسرة والحفاظ على كيانها باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء المجتمع.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن تكريم الأمهات المثاليات هو تكريم لكل الأمهات المصريات اللاتي يقدمن كل ما في وسعهن لتربية أبنائهن تربية صالحة، تسهم في بناء مجتمع قوي ومترابط.

ومن جانبهن، أعربت الأمهات المكرمات عن سعادتهن بهذا التقدير، مشيرات إلى أن الأمومة رسالة سامية تتطلب العطاء المستمر، وأن هذا التكريم يمنحهن دافعًا للاستمرار في تقديم كل ما هو أفضل لأسرهن ومجتمعهن.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الأمهات المثاليات التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

العيد الأحد ولا الإثنين.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن هلال شوال

رئيس الوزراء

رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد

ليلة القدر

4 ركعات في ليلة القدر .. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

صلاة التهجد - ليلة القدر

آيتان في القرآن تغنيك عن قيام ليلة القدر وتنال بهما عبادة ألف شهر.. رددهما الآن

أسعار الدواجن

قبل العيد بأيام.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

الاهلي مواليد 2005

الأهلي خرج متعور.. شوبير يفجر مفاجأة حول استكمال الدوري بالناشئين

عيد الفطر

عيد الفطر 2025 في مصر.. موعد الصلاة في جميع المحافظات

زيزو

أقرب إلى الأهلي.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة عن مفاوضات الزمالك مع زيزو

ترشيحاتنا

أحمد عبد الحميد

حالتها ميؤوس منها.. الفنان أحمد عبد الحميد يكشف تطورات مرض ابنته

رشوان توفيق

رشوان توفيق وأحمد صيام وميمي جمال وعايدة رياض ووائل الفشني نجوم حلقات العيد على نايل دراما

وزير الثقافة

الثقافة تُعلن برنامج احتفالات الوزارة بعيد الفطر المبارك بالقاهرة والمحافظات

بالصور

وزير الدفاع: حريصون على تقديم الدعم للقوات الجوية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي القوات الجوية
لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي القوات الجوية
لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي القوات الجوية

انتبه من الدودة المنتشرة في الرنجة

الرنجة
الرنجة
الرنجة

للكلى والقلب والجهاز الهضمي.. فوائد صحية لليوسفي لا تتوقعها

فوائد اليوسفي للمناعة ونزلات البرد وإنقاص الوزن
فوائد اليوسفي للمناعة ونزلات البرد وإنقاص الوزن
فوائد اليوسفي للمناعة ونزلات البرد وإنقاص الوزن

هنا شيحة بـقفطان رمضاني في أحدث ظهور لها

.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها
.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها
.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تقديم الدعم للقوات الجوية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها

حميد الشاعري

درس الطيران.. حميد الشاعري يكشف تفاصيل جديدة عن حياته

سلوى عثمان

سلوى عثمان: أصريت على وضع حسنة ومكياج في «حكيم باشا»| فيديو

عجوز الزقازيق

بدون رحمة.. طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد