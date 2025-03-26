محافظ كفر الشيخ يتفقد سيارة التبرع بالدم المتنقلة.. صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، سيارة التبرع بالدم المتنقلة بمدينة كفر الشيخ، وذلك في إطار دعم المبادرات الصحية الرامية إلى تعزيز مخزون بنك الدم وإنقاذ الحالات الحرجة، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

أكَّد محافظ كفر الشيخ، أن التبرع بالدم هو واجب إنساني يعكس روح التكافل المجتمعي، مشيرًا إلى أن توفير كميات كافية من الدم يسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، خاصة في الحالات الطارئة، كما شدد على ضرورة نشر ثقافة التبرع الطوعي لضمان استمرارية الإمداد في المستشفيات.

أشاد محافظ كفر الشيخ بحسن تنظيم حملة التبرع، موجهًا الشكر للفرق الطبية والقائمين على المبادرة، ومؤكدًا استمرار جهود المحافظة في دعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.