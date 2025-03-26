محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال ليلة القدر المباركة بمسجد الفتح | صور

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الاحتفال بـ«ليلة القدر» المباركة للعام 1446 هـ، الذي أقيم بمسجد الفتح "الاستاد" بمدينة كفر الشيخ، مقدماً التهنئة لأهالي المحافظة، نائباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

برنامج الاحتفال

بدأ الاحتفال عقب صلاة العشاء والتراويح بتقديم الدكتور عبد القادر سليم مدير عام الدعوة، ثم تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد حمدي الصباغ، القارئ بالإذاعة والتلفزيون، ثم ألقى الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ كلمة المناسبة وقال فيها: إن الحديث عن ليلة القدر هو الحديث عن ليلة موعودة مشهودة من بين سائر الليالي.

وقال هو الحديث عن ليلة العظمة والشرف، يقال فلان له قدر أي له منزلة وشرف، وقيل سميت بليلة القدر لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر بواسطة ملك ذي قدر على رسول ذي قدر إلى أمة ذات قدر.

وقيل لأنه من أتى فيها بالطاعات صار ذا قدر وشرف عند الله عز وجل، وقال الخليل بن أحمد هي بمعنى ليلة الضيق لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة النازلين إليها ونزول الملائكة كله خير وبركة ورحمة ومن قوله تعالى (ومن قدر عليه رزقه)، وقال ابن عباس هي بمعنى ليلة التقدير لأن الله عز وجل يقدر فيها ويقضي في هذه الليلة ويقدر ما يكون في تلك السنة من رزق وأحياء وإماتة إلى السنة القابلة، فيها يفرق كل أمر حكيم.

وأوضح، أن من أماراتها أنها ليلة بلجة أي مشرقة الشمس تكون في صبيحتها مستوية لا حر فيها ولا برد، مشيراً إلى أن من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء، "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا".

ووجه التفضيل الحقيقي لهذه الليلة هو تنزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهي خير من ألف شهر، "ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها".

وأكد، أن ليلة القدر موجودة ما دامت السماوات والأرض من أرادها فهي موجودة فهناك طرق كثيرة ممهدة للوصول إلى ليلة القدر منها إطعام الفقراء، والمسح على رأس اليتامى والإصلاح بين المتخاصمين ونقاء الصدور من الغل والحقد والحسد.

وقد اختتمت الاحتفالية بابتهالات دينية ومدائح نبوية للمبتهل الشيخ محمد عبد العزيز وافي المبتهل بالإذاعة، وذلك في جو يسوده البهجة والسرور بهذه المناسبة المباركة.

وفي الختام نسأل الله تعالى أن يحفظ مصر قيادةً وشعباً وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.