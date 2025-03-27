محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بالرياض

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تأهيل وتسوية وتمهيد الطرق ورفع كفاءة النظافة العامة بنطاق مركز ومدينة الرياض ورفع الحاويات وري وقص وتهذيب الأشجار وغسيل الميادين وتمهيد الطرق بالشوارع الرئيسية بالمدينة، وذلك تحت إشراف وائل فرج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض.

تطوير جميع الخدمات والمرافق العامة

يأتي ذلك ضمن رؤية شاملة لتطوير جميع الخدمات والمرافق العامة، ورفع كفاءة الطرق والمحاور على مستوى المحافظة، بهدف تحقيق قفزة نوعية في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات للمواطنين، وتعزيز جودة الحياة لأبناء المحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال رفع كفاءة النظافة وتأهيل وتسوية وتمهيد الطرق بالقرى بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، فى إطار خطة متكاملة لتطوير وتأهيل ورفع كفاءة الطرق على مستوى المحافظة بالتوازي مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.