محافظ كفر الشيخ يؤدِّي واجب العزاء في حرم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

أَدَّى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء في الدكتورة نيرة فاروق، مدير إدارة المدن الجامعية طالبات بجامعة كفر الشيخ، وحرم المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن خالص تعازيه لأسرة الفقيدة، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.