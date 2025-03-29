الإسكندرية تنهى استعدادات استقبال عيد الفطر.. وتعامل فوري مع الطوارئ

أنهت محافظة الإسكندرية، برئاسة الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وقد عقد المحافظ اجتماعاً تنسيقياً بمشاركة رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية المعنية، وأكد ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية على مدار الساعة لضمان التعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

وخلال الاجتماع؛ وجه محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات النظافة في الشوارع والميادين، ورفع كفاءة الإضاءة والطرق والشواطئ والحدائق وساحات المساجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة جميع الإشغالات والتعديات، والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وأكد محافظ الإسكندرية انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات والجهات الخدمية بشكل دائم على مدار الـ24 ساعة، لاستقبال شكاوى المواطنين، والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

كما كلف المحافظ مديرية التموين بتكثيف الرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية، مع تشديد المراقبة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة للتأكد من سلامة المنتج المعروض ومطابقته للمواصفات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.

وأكد المحافظ أهمية رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات، مع تعزيز انتشار سيارات الإسعاف في جميع أنحاء المحافظة لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وقد كلف المحافظ مسئولي المرور والنقل العام والمواقف، بتكثيف حملاتهم الرقابية والتنسيق فيما بينهم لمراجعة موقف المواصلات العامة ومتابعة تسعيرة سيارات الأجرة والتاكسي، مع عمل حملات مستمرة لضبط المخالفين، ومراجعة نظافة أتوبيسات النقل العام وحرم الترام وعربات الترام.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الإسكندرية على توفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.