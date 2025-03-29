قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في انقلاب ربع نقل بصحراوي ملوي المنيا
صلاة العيد.. أحكامها وسننها وآدابها في الإسلام
وزير الصحة يتوجه لـ المنيا لتفقد ومتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية
وزير الري : رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ خلال إجازة العيد
قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت
سعر الدولار أمام الجنيه المصري في إجازة عيد الفطر
ضغط أعياد وإجازات ومعاشات.. البنك الأهلى يعتذر عن تأثر خدمات ATM
وزارة الداخلية تضع اللمسات الأخيرة لتأمين احتفالات المواطنين في عيد الفطر
دعاء آخر يوم رمضان.. ردد هذه الأدعية قبل غروب الشمس
أسعار الرنجة والفسيخ والسردين بالأسواق في عيد الفطر.. كيف تعرف الفاسد؟
وزارة البترول تحث المواطنين على تسجيل قراءات عدادات الغاز لشهر أبريل 2025
الذهب يسجل مستوى قياسياً مع تصاعد مخاوف الحرب التجارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسكندرية تنهى استعدادات استقبال عيد الفطر.. وتعامل فوري مع الطوارئ

اجتماع لمناقشة استعدادات العيد
اجتماع لمناقشة استعدادات العيد

أنهت محافظة الإسكندرية، برئاسة الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وقد عقد المحافظ اجتماعاً تنسيقياً بمشاركة رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية المعنية، وأكد ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية على مدار الساعة لضمان التعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

وخلال الاجتماع؛ وجه محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات النظافة في الشوارع والميادين، ورفع كفاءة الإضاءة والطرق والشواطئ والحدائق وساحات المساجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة جميع الإشغالات والتعديات، والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وأكد محافظ الإسكندرية انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات والجهات الخدمية بشكل دائم على مدار الـ24 ساعة، لاستقبال شكاوى المواطنين، والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

كما كلف المحافظ مديرية التموين بتكثيف الرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية، مع تشديد المراقبة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة للتأكد من سلامة المنتج المعروض ومطابقته للمواصفات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.

وأكد المحافظ أهمية رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات، مع تعزيز انتشار سيارات الإسعاف في جميع أنحاء المحافظة لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وقد كلف المحافظ مسئولي المرور والنقل العام والمواقف، بتكثيف حملاتهم الرقابية والتنسيق فيما بينهم لمراجعة موقف المواصلات العامة ومتابعة تسعيرة سيارات الأجرة والتاكسي، مع عمل حملات مستمرة لضبط المخالفين، ومراجعة  نظافة أتوبيسات النقل العام وحرم الترام وعربات الترام.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الإسكندرية على توفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

الاسكندرية عيد الفطر درجة الاستعداد الاجهزة التنفيذية أحياء المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء اول ايام عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء تعلن اول ايام عيد الفطر المبارك 2025 .. وفلكيا موعد العيد الأحد

وقفة عيد الفطر 2025

هل وقفة عيد الفطر 2025 غدا؟.. الإفتاء تحددها بعد 17 ساعة

المستشار راضي فوزي

مصرع مستشار وابنيه في انقلاب سيارة داخل ترعة ببنى سويف

عيد الفطر

خبير أرصاد: يستحيل رؤية الهلال الأحد بالسعودية.. وعيد الفطر الإثنين

زيزو

زيزو يثير الجدل برسالة غامضة .. ما القصة؟

مواقيت صلاة عيد الفطر في القاهرة وجميع المحافظات

مواقيت صلاة عيد الفطر في القاهرة وجميع المحافظات

رسميًا.. أسعار السجائر في العيد بعد زيادة الطوابع الضريبية

رسميًا.. أسعار السجائر في العيد بعد زيادة الطوابع الضريبية

المتهمين

بعد انتشار الفيديو.. القبض على متعاطى المخدرات بالقليوبية

ترشيحاتنا

أرشيفية

وول ستريت جورنال : مسودة اتفاق المعادن الجديد غير مألوفة وتشبه اتفاقية تجارية

زلزال ميانمار

عدد قتلى زلزال ميانمار يتجاوز الألف مع بدء وصول المساعدات الدولية

وزير الخارجية

الخارجية: مصر والإمارات تبحثان التطورات العربية والإفريقية

بالصور

إطلالة لافتة.. نيكول سابا تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

نيكول
نيكول
نيكول

أهالي قرية أبو نجاح بالزقازيق يحتفلون بتكريم 800 حافظ للقرآن الكريم

تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم

فيديو

سلوى عثمان

وفاء عامر فنانة قديرة.. سلوي عثمان: اعتذرت عن مسلسل الأميرة لهذا السبب

المتهمين

بعد انتشار الفيديو.. القبض على متعاطى المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد