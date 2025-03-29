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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رسايل توجع وتسند.. شريف إكرامي يشيد بمسلسل لام شمسية

شريف إكرامي
شريف إكرامي
يمنى عبد الظاهر

أشاد شريف إكرامي، حارس مرمى فريق نادي بيراميدز، بـ صناع عمل مسلسل "لام شمسية" الذي يعرض في موسم مسلسلات رمضان 2025، مشيرًا إلى أنه يناقش قضية حساسة ومهمة.


 

وكتب شريف إكرامي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "كل التحية لصناع مسلسل لام شمسية على الطرح الشجاع والإنساني لقضية حساسة ومهمة زي التحرش بالأطفال".

وأضاف: "الأداء والتفاصيل كل شيء فيهم حقيقي ومؤثر.. الفن الحقيقي مش بس بيقدم ترفيه، لكنه كمان بينوّر ويوَّعي ويعالج".

وأكمل: "مسلسل لام شمسية خير دليل على إن الفن لما يكون صادق، بيقدر يفتح عيون ويوصل رسايل توجع وتسند في نفس الوقت".

مسلسل لام شمسية يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، من بينها العلاقات الزوجية غير الصحية، وأثرها السلبي على الأفراد والأسرة. كما يسلّط الضوء على قضية التحرش الجنسي بالأطفال، مؤكداً أهمية التوعية بهذه القضية رغم حساسيتها، لتفادي خلق صراعات نفسية واجتماعية قد تهدد استقرار العائلات.


 

مسلسل لام شمسية يضم عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، ويتكون من 15 حلقة.

شريف إكرامي نادي بيراميدز رمضان 2025 محمد شاهين أحمد السعدني يسرا اللوزي

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