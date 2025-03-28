لام شمسية الحلقة 13: الحكم على أمينة خليل لصالح المتحرش

شهدت الحلقة رقم 13 من مسلسل لام شمسية، محاكمة وسام ونيللي في اتهامات التحرش والتشهير التي تم استعراضها خلال الحلقات الماضية.

أصيبت ابنة وسام بصدمة عصبية بعد معرفتها حقيقة والدها فيما خرجت والدتها من المستشفى للبقاء بجانبها.

وفشلت نيللي في الحصول على شهود لتأكيد اتهاماتها ضد وسام في المحكمة فحصلت على حكم حبس عام وغرامة 100 ألف جنيه وتم تأجيل تنفيذ الحكم ٣ سنوات.

واكتشف الطفل يوسف أن وسام فعل مع صديقه الطفل إسماعيل نفس الشيء ولكن والدته رفضت مساعدة نيللي.

مسلسل لام شمسية يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، من بينها العلاقات الزوجية غير الصحية، وأثرها السلبي على الأفراد والأسرة. كما يسلّط الضوء على قضية التحرش الجنسي بالأطفال، مؤكداً أهمية التوعية بهذه القضية رغم حساسيتها، لتفادي خلق صراعات نفسية واجتماعية قد تهدد استقرار العائلات.





مسلسل لام شمسية يضم عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، ويتكون من 15 حلقة.