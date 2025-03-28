وسام في مسلسل لام شمسية: محمد شاهين يتقمص دورا معقدا

كشف الفنان محمد شاهين عن سعادته بردود الفعل الكبيرة على قصة مسلسل لام شمسية الذي يقدم فيه دور “وسام” المتحرش بالأطفال.

https://www.youtube.com/shorts/yQhjNHni1OA

وقال محمد شاهين في تصريحات لبرنامج ET بالعربي إنه كان متخوفا من ردود الأفعال، موضحا: "الجمهور واخد الموضوع بشكل شخصي".

وعبَّر محمد شاهين عن نظرته الإيجابية لردود فعل الجمهور، معبرا عن أمنياته بأن يكون قدم استفادة للمشاهدين، وأن هذا هو الهدف الأساسي بالنسبة له.



مسلسل لام شمسية يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، من بينها العلاقات الزوجية غير الصحية، وأثرها السلبي على الأفراد والأسرة.

كما يسلّط الضوء على قضية التحرش الجنسي بالأطفال، وأهمية التوعية بهذه القضية رغم حساسيتها، لتفادي خلق صراعات نفسية واجتماعية قد تهدد استقرار العائلات.

مسلسل لام شمسية يضم عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، ويتكون من 15 حلقة.

https://www.youtube.com/shorts/yQhjNHni1OA