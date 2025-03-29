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وزارة البترول تحث المواطنين على تسجيل قراءات عدادات الغاز لشهر أبريل 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزارة البترول تحث المواطنين على تسجيل قراءات عدادات الغاز لشهر أبريل 2025

الغاز المنزلى
الغاز المنزلى
ولاء عبد الكريم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن بدء تسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي لشهر أبريل 2025، داعية المواطنين إلى تسجيل قراءاتهم خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل، لتجنب التقديرات الجزافية وضمان دقة احتساب الفواتير.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل متاح عبر عدة وسائل إلكترونية لتسهيل العملية على المشتركين، منها:

الموقع الإلكتروني لشركة "بتروتريد"، حيث يمكن للعملاء إدخال القراءات بسهولة.

تطبيق "بتروميتر" للهواتف الذكية، الذي يتيح تصوير العداد مباشرة لضمان دقة القراءة.

الاتصال بالخط الساخن 17169 لتسجيل القراءة عبر خدمة العملاء.

الخدمة الصوتية التفاعلية من خلال الاتصال بالرقم 5727 من المحمول أو 09000727 من الخط الأرضي.

منافذ التحصيل الإلكتروني، مثل فوري، مصاري، أمان، بي، خدماتي، وضامن، التي توفر خدمة تسجيل القراءة وسداد الفواتير.

مكاتب البريد المصري، حيث يمكن للعملاء تسجيل القراءة ودفع الفواتير بسهولة.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بتسجيل القراءة في الوقت المحدد يساعد في تحقيق الشفافية وتحديد الاستهلاك الفعلي بدقة، داعية المواطنين إلى الاستفادة من الوسائل المتاحة لضمان سداد الفواتير بناءً على استهلاكهم الحقيقي.

للاستفسارات، يمكن التواصل عبر الخط الساخن 17169 أو زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "بتروتريد".

الغاز الطبيعي قراءة عدادات الغاز وزارة البترول

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