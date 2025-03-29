سعر الدولار أمام الجنيه المصري في إجازة عيد الفطر

شهد سعر الدولار استقرارًا اليوم السبت 29 مارس 2025، أمام الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في مصر، مع بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

وتراوحت الأسعار بين 50.51 و50.65 جنيهًا للبيع في مختلف البنوك.

تفاصيل الأسعار في البنوك الكبرى

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار 50.52 جنيهًا للشراء، 50.62 جنيهًا للبيع.

البنك المركزي المصري: سجل 50.51 جنيهًا للشراء، 50.65 جنيهًا للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): سجل 50.52 جنيهًا للشراء، 50.62 جنيهًا للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل 50.52 جنيهًا للشراء، 50.62 جنيهًا للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل 50.55 جنيهًا للشراء، 50.65 جنيهًا للبيع.

خدمة تحديث الأسعار بشكل فوري

يواصل "صدي البلد" تقديم خدمة تحديث أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية والسوق المحلي، مع تحديث فوري لأي تغيير يطرأ على أسعار الصرف.