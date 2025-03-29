تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ليجانيس في الليجا.. موقف فينيسيوس

يستعد ريال مدريد لمواجهة ليجانيس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني "لا ليجا"، في لقاء يسعى خلاله الفريق الملكي لمواصلة انتصاراته وتقليص الفارق مع برشلونة المتصدر.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إبقاء الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء في هذه المباراة.

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فران جارسيا - راؤول أسينسيو - دافيد ألابا - لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - إبراهيم دياز.



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 60 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر، مما يجعل الفوز في هذه المواجهة ضروريًا للحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب.