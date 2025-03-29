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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة شخصين في اندلاع حريق هائل بسطح منزل سكني بالغربية والدفع بـ3 سيارات لإخماده

حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة
الغربية أحمد علي

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية صباح اليوم في إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بسطح منزل سكني مكون من 3 طوابق إثر ماس كهربائي مفاجىء مما أسفر عن إصابة شابين بحالات اختناق أثناء محاولتهما السيطرة على النيران قبل وصول سيارات المطافىء.

إخماد نيران حريق 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع حريق هائل بسطح منزل سكني بمنطقة جلال الدين بنطاق دائرة القسم.

تفاصيل الحادث 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيران الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة وتم السيطرة على الموقف مما أسفر عن إصابة شخصين .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخماد حريق سطح منزل المحلة اصابة شخصين ماس كهربائي الغربية

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