تشييع جثامين مستشار ونجليه بعد انقلاب سيارتهم بترعة مائية في بنى سويف

شيع أهالي قرية منشأة الأمراء التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، جثامين مستشار ونجليه، ضحايا حادث انقلاب سيارتهم بترعة الافرنجية بمركز سمسطا، أثناء توجههم إلى منزل أحد الأقارب «أهل زوجته» لتناول وجبة الإفطار.

وقد أدى أهالى قرية منشأة الأمراء بإهناسيا صلاة الجنازة على الجثامين الثلاثة بمسجد أحمد عويس بالقرية، عقب الانتهاء من تصاريح الدفن من داخل مستشفى سمسطا المركزى، وسط حالة من الحزن والأسى والصدمة بين الأهالى والمواطنين.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الافرنجية بمركز سمسطا، أسفر عن مصرع مستشار بمجلس الدولة و نجليه، أثناء ذهابهم إلى منزل أحد الأقارب لتناول الإفطار.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم انتشال السيارة من داخل مياه ترعة الافرنجية بمركز سمسطا، والجثث الثلاثة، وتم نقلهم إلى مستشفى سمسطا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع " راضي فوزى" مستشار بمجلس الدولة، ومقيم مركز إهناسيا، ونجليه "محمد"، و "عمر"، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والانتهاء من تصاريح الدفن، وتسليم الجثث إلى ذويهم.