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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى الصدر لمراجعة الاستعدادات لعيد الفطر

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف

أجرت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، اليوم الجمعة، زيارة مفاجئة لمستشفى الصدر، لمتابعة سير العمل وذلك في إطار المتابعة المستمرة للخدمات الصحية التى تقدم داخل المستشفيات بنطاق المحافظة، استعدادا لعيد الفطر المبارك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

قدمت وكيل وزارة الصحة خلال التهنئة للأطقم الطبية والمرضى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث تأكدت خلال الجولة من تواجد أطقم النوباتجية، وتوفر المستلزمات والأدوية، ومتابعة تقديم الخدمة الصحية الجيدة للمواطنين المترددين على المستشفى.

استكملت الدكتورة سماح جاد زيارتها المفاجئة بالمرور على العنايات المركزة الخاصة بالأطفال والكبار ومدى الالتزام بتوفير الأدوية والمستلزمات وسياسات مكافحة العدوى، حيث تم رصد سلبيات تواجد عدد كبير من المرافقين، حيث وجهت وكيل وزارة الصحة مدير المستشفى بضرورة بانظباط معايير الزيارة طبقا لسياسات مكافحة العدوى حفاظًا على صحة المرضى المتواجدين داخل العناية المركزة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة أنه بناء على عقد اجتماع امس مع الساده مديرى الإدارات الفنيه و الصحيه ومديرى المستشفيات لرفع درجه الاستعداد خلال ايام عيد الفطر المبارك  والتاكيد على المرور المفاجئ على كافة مستشفيات المحافظة  للتأكد من توفر رصيد كاف من الأدوية والمستلزمات والاطمئنان على توافر كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته، وجاهزية الأقسام الداخلية، ومراجعة خرائط الميادين والبؤر الساخنة والتجمعات وتحديد مستشفيات الإحالة،والمرور"صباحي ومسائي"على كافة المنشآت الطبية، خلال ايام عيد الفطر المبارك.

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