ميدو يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد زيزو مع الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بالنادي عن أن النادي في طريقه لتجديد عقد أحمد مصطفى "زيزو" خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أدائه المتميز في مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام سيراميكا كليوباترا.

خلال تحليله للمباراة على قناة أون سبورت، أكد ميدو على أهمية عودة زيزو القوية للفريق قائلاً: "عودة زيزو الحقيقية كانت أهم ما في المباراة. الهدف الذي سجله لا يسجله إلا لاعب كبير، وهو بذلك يرد الجميل للجمهور الذي جاء للملعب لغرضين: لتشجيع الفريق وإيصال رسالة واضحة لزيزو بأنهم يحتاجونه ويطالبون باستمراره".

وأضاف ميدو: "إن شاء الله سيكمل زيزو رد الجميل بالتجديد مع الزمالك قريباً"، مشيراً إلى أن النادي يعمل على إتمام عملية التجديد.

وشارك زيزو أساسياً في مواجهة سيراميكا وسجل هدفاً عالمياً بتسديدة قوية من الناحية اليسرى، كان له الأثر الكبير في تأهل الفريق للنهائي.

ويأتي هذا الأداء في توقيت حساس حيث يدخل اللاعب الأشهر الأخيرة من عقده الحالي.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري

وكان قد تردد، أن النادي الأهلي كان قد بدأ مفاوضات مع والد اللاعب لضمه لم يتم حسم الأمر للاعب نهائياً بين البقاء مع الزمالك أو الانتقال للأهلي.