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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من الأحد للثلاثاء.. مبادرات طبية للكشف المجاني خلال أيام عيد الفطر بسيوة |تفاصيل

قافلة ةطبية بمطروح
قافلة ةطبية بمطروح
ايمن محمود

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير للدكتور عصام بديوى - أستاذ أمراض الكبد ومناظير الجهاز الهضمى بجامعة الاسكندرية والمدير التنفيذى لمستشفيات جامعة الأسكندرية .

على مبادرته الطبية والإنسانية المجانية للكشف على أبناء سيوة وذلك بمستشفى سيوة المركزي خلال أيام عيد الفطر المبارك ، لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الأحد ۳۰ مارس ۲۰۲۵ ، وحتى الثلاثاء الموافق ١ أبريل ۲۰۲۵ ،

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمركز ومدينة سيوة بتذليل كافة العقبات أمام المبادرة الطيبة للدكتور عصام بديوى والإعلام عنها لتحقيق الاستفادة المرجوة لأبناء سيوة

وأوضح الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه المبادرة سيتم فيها الكشف على عدد ( ۲۰) حالة يومياً من الحالات. شديدة الصعوبة بعد تحضيرها بالعيادة التحضيرية السابقة للزيارة من قبل أخصائى الباطنة بمستشفى سيوة المركزي, على أن يكون الكشف مجاناً دون مقابل ..

مشيراً أن المبادرة تأتى انطلاقاً من سياسة الدولة الهادفة إلى تعظيم الإستفادة و التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات التعليمية ، و إيمانا بأهمية تكاتف جهود المجتمع المدنى لدعم القطاع الصحي بما يعظم الاستفادة المقدمة لأهالينا بالمحافظة.

، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وحرصه على المضي قدماً بشتي السبل الممكنة والمتاحة للإرتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة لمواطني مطروح.

من ناحية اخرى وفى وقت سابقشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتوافر الأطقم الطبية بتخصصاتها المختلفة خاصة خلال الطوارئ والأزمات، مع حسن التعامل مع المرضى وذويهم، ومتابعة أعمال النوبتجيات للأطباء والتمريض، والصيدلة مع رفع درجة الاستعداد بمرفق الاسعاف والمراجعة والاطمئنان على توافر كافة الأدوية والأمصال اللازمة وكميات الدم بفصائله المختلفة بالتنسيق مع بنك الدم بمطروح لمواجهة أي طوارئ وتكثيف حملات التفتيش من الطب الوقائي للاطمئنان على الأغذية المعروضة، مع الجاهزية لتلقي بلاغ أي طوارئ والتعامل الفورى معه .

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