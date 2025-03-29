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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مشهد مرعب.. تدفق مياه مسبح على سطح ناطحة سحاب| ماذا حدث

ناطحة سحاب
ناطحة سحاب
أمينة الدسوقي

تشهد العديد من الدول زلزال خلال الفترة الأخيرة والتي كان من بينها ما حدث فى تايلاند حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعى بفيديو لحظة تدفق كميات كبيرة من المياه من المسبح الواقع على سقف أحد ناطحات السحاب جراء وقوع زلزال فى تايلاند.

فيديو يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي 

و وجاءت واقعة فيديو ناطحة السحاب فى تايلاند حيث تدفقت مياه مسبح على جانب أحد المباني شاهقة الارتفاع في العاصمة التايلاندية، بانكوك بعد زلزال قوي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط ميانمار.

زلزال يضرب بانكوك

وضرب الزلزال القوي الذي ضرب بانكوك مؤخرا والذي دفع  إلى ملايين الأشخاص ترك منازلهم فضلت عن ساعات من انقطاع التيار الكهربائي.

شهدت الساعات الأخيرة نشاطا مكثفا في موقع انهيار مبنى في بانكوك، حيث لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين.

تسبب الزلزال في انهيار مبانٍ على بُعد مئات الأميال ولقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم في العاصمة التايلاندية، فيما تسارع السلطات لإنقاذ أكثر من مئة آخرين يُعتقد أنهم محاصرون تحت أنقاض برج شاهق قيد الإنشاء.

العائلة المالكة التايلاندية ترسل تعازيها بعد الزلزال المميت


أعرب الملك التايلاندي، حزنه العميق وتعازيهم" لأسر القتلى في الزلزال.

أعلنت العائلة المالكة في بيان اليوم السبت أنها أصدرت تعليماتها بقبول جميع ضحايا الزلزال من جميع أنحاء البلاد كمرضى تحت "رعايتهم الملكية".

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم في بانكوك، فيما تسابق السلطات الزمن لإنقاذ العشرات ممن يعتقد أنهم محاصرون تحت أنقاض مبنى شاهق قيد الإنشاء.

و تتواصل عمليات الإنقاذ في بانكوك، تايلاند، بعد يوم من زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب المنطقة.

في بانكوك، يبحث عمال الإنقاذ بين أنقاض مبنى شاهق منهار، حيث يُعتقد أن أكثر من 100 شخص محاصرون. 

ومع استمرار الجهود، ينتظر أهالي الضحايا ذوييهم المتواجدون تحت الأنقاض على حافة موقع الحفر.

ناطحة سحاب زلزال تايلاند زلزال تايلاند ناطحة سحاب تايلاند

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