مسلسل حكيم باشا الحلقة 29.. كيف سينتقم مصطفى شعبان بعد قت.ل ابنه؟

حالة من الإثارة والتشويق سيطرت على أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 28، لـ الفنان مصطفى شعبان، التي تم عرضها أمس الجمعة، جعلته يتصدر قائمة البحث تريند على محرك البحث “جوجل”.

وتساءل متابعو مسلسل حكيم باشا، عما ستسفر عنه أحداث الحلقة 29، التي ستعرض اليوم، بعد قتل ابن حكيم (مصطفى شعبان) بعدما دست برنسة (سهر الصايغ) الأفعى له لتلدغه في غرفة النوم.

وتساءل متابعو مسلسل حكيم باشا، عما سيفعل حكيم، وكيف سينقم من أبناء عمه الذين غادروا به وقتلوا ولده.

عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما يعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

مسلسل حكيم باشا

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.