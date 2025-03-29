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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منافسات قوية بختام الدورة الرمضانية لطلاب الجامعات.. وبني سويف تتوج باللقب

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

شهد معهد إعداد القادة ختام فعاليات الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم، التى أقيمت بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء وإدارة وحدات التضامن بوزارة التضامن الاجتماعي، تحت شعار "قوتنا فى شبابنا".

وشهدت البطولة منافسة قوية بين فرق الجامعات المصرية، حيث أظهرت الفرق المشاركة أداءً متميزًا يعكس روح التحدي والتعاون بين الطلاب.

أقيم نهائي المباريات على ملاعب معهد إعداد القادة، بمشاركة الفرق الرياضية لجامعات الأزهر، القاهرة، عين شمس، حلوان، بنها، مدينة السادات، الفيوم، وبني سويف. حيث أسفرت النتائج النهائية عن فوز جامعة بني سويف بالمركز الأول.

 فيما جاءت جامعة حلوان في المركز الثاني، وحصدت جامعة القاهرة المركز الثالث، وسط أجواء رياضية مفعمة بالحماس والتفاعل بين الطلاب.

أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن هذه الدورة الرمضانية تأتي في إطار دعم الشباب الجامعي وتوفير بيئة محفزة لتعزيز مهاراتهم الرياضية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الرياضة تعد وسيلة فعالة لتطوير شخصية الطالب الجامعي، وتعمل على ترسيخ قيم العمل الجماعي والانضباط. وأضاف: "نؤمن بأن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن، وعلينا أن نستثمر في قدراتهم، ونوفر لهم الفرص التي تساعدهم على التميز والإبداع في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية".

كما حضر الفعاليات الدكتور محمد العقبي، مساعد وزير التضامن للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمنسق العام لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور أسامة سعد، مدير وحدات التضامن بوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدين على أهمية الرياضة كوسيلة لتعزيز روح المنافسة الإيجابية والانتماء الوطني بين الطلاب.

اختُتمت الفعاليات بتكريم الفرق الفائزة، وسط أجواء احتفالية عكست نجاح البطولة في تحقيق أهدافها، عن طريق تعزيز الروابط بين طلاب الجامعات، وترسيخ مبادئ  التنافس الشريف، تأكيدًا على أن الرياضة ليست مجرد منافسة، بل وسيلة لتنمية العقول وبناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية وصنع المستقبل.

معهد إعداد القادة الدورة الرمضانية خماسي كرة القدم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الجامعات المصرية

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