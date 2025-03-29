تلبس شتوي ولا صيفي.. الأرصاد تكشف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم السبت حتى الخميس 3 إبريل.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة

وتوقعت الأرصاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأضافت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

الأحد والإثنين

نشاط رياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية.

الثلاثاء والأربعاء

نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

الخميس

نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

النصائح والإرشادات

عدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه خاصة في فترات الليل. القيادة بهدوء على الطرق أثناء وجود الشبورة المائية أو الأتربة والرمال المثارة.

الأجواء تسمح بممارسة كل الأنشطة البحرية.

متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يومياً.