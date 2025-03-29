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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 14.. هل يسافر إياد نصار وريهام عبد الغفور؟

مسلسل ظلم المصطبة
مسلسل ظلم المصطبة
سعيد فراج

حالة من الجدل أثارها مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 13، التي تم عرضها أمس الجمعة، عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

وتساءل المتابعون عما سيسفر عنه مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 14، التي ستعرض اليوم، بعدما انتهت الحلقة السابقة بطلاق سحر (بسمة) بعدما وجدها زوجها وليد (محمد علي رزق) في شقة حبيبها سامح. 

كما شهدت الحلقة السابقة من مسلسل ظلم المصطبة، بزواج حسن (إياد نصار) من أجل الحصول على المال للسفر مع هند (ريهام عبد الغفور). 

وتساءل متابعو مسلسل ظلم المصطبة، عما سيحدث وهل سيسافر حسم مع هند لخارج مصر أم ماذا؟. 

مسلسل ظلم المصطبة

وتعرض قناة الحياة الفضائية، مسلسل ظلم المصطبة الساعة 8:15 مساءًا ويعاد عرض المسلسل في تمام الساعة 1:15 ظهرًا. 

وتعرض قناة dmc الفضائية، مسلسل ظلم المصطبة، في تمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، ويعاد الساعة 6:15 صباحًا، والساعة 12:00 ظهرًا. 

ظلم المصطبة 

طرحت قناة الحياة الفضائية، برومو مسلسل ظلم المصطبة، لـ الفنانة ريهام عبد الغفور وإياد نصار ، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2025، عبر شاشات الشركة المتحدة. 

وبدأ برومو مسلسل ظلم المصطبة، بلقطات تبرز الأزمات التي تعاني منها الشخصية التي تلعبها ريهام عبد الغفور خلال الأحداث، وأخرى ترصد المتاجرين بالدين والعادات الرجعية مثل لحس النار أو ما يسمى بـ (البشعة).

مسلسل ظلم المصطبة

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البوستر الرسمي لمسلسل ظلم المصطبة، الذي سيطرح في رمضان 2025.

نشرت منصة واتش ات بوستر للفنانة بسمة لمسلسلها الجديد " ظلم المصطبة " ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025.

وظهرت بسمة في بوستر مسلسلها الجديد " ظلم المصطبة " ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025 ، وهي ترتدي الحجاب. 

ظلم المصطبة مسلسل ظلم المصطبة بسمة إياد نصار ريهام عبد الغفور

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