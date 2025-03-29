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آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني اليوم 29-3-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني اليوم 29-3-2025

الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني
هاجر رزق

يشهد سعر الجنيه الإسترليني استقرارا أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 29-3-2025؛ لليوم الثالث على التوالي ودون أي تغيير أمام الجنيه المصري وذلك داخل السوق الرسمية.

وفقا لأخر تداول سجله سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 5 جنيهات للشراء و 65.48 جنيه للبيع.

إجازة العيد

قبل يومين أعلن البنك المركزي المصري عن تعطل العمل في البنوك بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك المقرر بدايته الإثنين المقبل، حيث قرر البنك منح كل العاملين في الجهاز المصرفي إجازة العيد اعتبارا من غدا الأحد.

أقل سعر 

وفي آخر تداولات لسعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري حيث سجل أقل قيمه له داخل بنوك “القاهرة، التجاري الدولي CIB”، مسجلا بذلك  65.06 جنيه للشراء و 65.52  جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه نحو 65.07 جنيه للشراء و 65.52 جنيه للبيع في فى بنك الإسكندرية، الأهلي المصري، نكست، مصرف أبوظبي الإسلامي، سايب".

متوسط السعر

ووصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه نحو 65.08 جنيه للشراء و 65.52 جنيه في بنك التعمير والإسكان.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 65.26 جنيه للشراء و 65.63 جنيه للشراء في بنك كريدي أجريكول و قطر الوطني QNB.

أعلي سعر 

سجل أعلي سجله الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه نحو 65.33 جنيه للشراء و 65.7 جنيه في بنكي " الزراعي المصري و HSBC"

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