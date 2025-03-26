أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء

شهد سعر الجنيه الإسترليني، انخفاضا، في البنوك المصرية، بختام تعاملات اليوم الاربعاء 26-3-2025.

أسعار الجنيه الإسترليني في مصر اليوم

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.07 جنيه للشراء.

65.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.07 جنيه للشراء.

65.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

65.07 جنيه للشراء.

65.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

65.06 جنيه للشراء.

65.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

65.06 جنيه للشراء.

65.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.28 جنيه للشراء.

65.59 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك المركزى المصرى

65.16 جنيه للشراء.

65.34 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء

65.31 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء

65.43 جنيه للبيع

متوسط سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء

65.30 جنيه

سعر الجنيه الاسترليني في الجمارك اليوم الأربعاء

62.53 جنيه

ويعد الجنيه الإسترليني عملة مهمة للمصريين الذين يدرسون أو يعملون في بريطانيا، وتؤثر تقلبات الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري على تكلفة السلع البريطانية والسفر والنفقات التعليمية.

والجنيه الاسترليني أغلي العملات الأوروبية، حيث تعد المملكة المتحدة من أكبر الاقتصاديات في العالم حيث تحتل المرتبة السادسة عالميا و الثاني أوروبيا.