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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 28-3-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 28-3-2025؛ داخل السوق الرسمية.

وعطل البنك المركزي المصري؛ العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من مساء أمس الخميس نظرا لبدء العمل بالقرار الخاص بإجازة عيد الفطر المقررة للبنوك.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه؛ زيادة بلغت قرشين اثنين في ختام تعاملات أمس الخميس .

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع .

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري.

وصل ثاني اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، قطر الوطني الأهلي QNB، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، التعمير والإسكان".

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في معظم البنوك من بينها " أبوظبي التجار، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، ميد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، البركة، العربي الإفريقي الدولي،فيصل الإسلامي".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنوك " نكست، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي".

استثناء السلع الأساسية من الغطاء النقدي

أشاد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار البنك المركزي المصري بمد فترة السماح للبنوك باستثناء سلع الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بنسبة 100% لمدة عام، على أن ينتهي في 15 مارس 2026.

وأضاف “المكاوي”، في تصريحات له، أن الغطاء النقدي هو الاعتماد المستندي الذي كان يُلزم المستورد بتوفير قيمة الصفقة بالكامل قبل استيراد السلعة وإيداعها بالبنك.

نص القرار وتأثيره

وأوضح أن القرار الجديد يستثني استيراد الفول والأرز والعدس، بحيث يكتفي المستورد بخطاب ضمان صادر من البنك، يقر فيه بالتزامه بدفع قيمة الصفقة للمُصدِّر عند الاستيراد.

وأكد المكاوي أن الهدف من القرار هو تسهيل توفير السلع الغذائية بالسوق المصري خلال الفترة الحالية، والمساهمة في كبح جماح التضخم الذي طال أغلب السلع، خاصة المنتجات الغذائية.

وأشار إلى أن القرار سيكون له تأثير إيجابي مباشر على أسعار السلع المستوردة، حيث يساهم في تسهيل عمليات الاستيراد، وتعزيز المخزون السلعي للقطاعين العام والخاص، مما يدعم استقرار الأسواق من حيث وفرة المعروض، ويوفر مخزونًا استراتيجيًا كافيًا لتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.

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