جريزمان يتخطى ميسي ويحقق رقمًا أسطوريًا في الليجا

حقق الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، إنجازًا تاريخيًا خلال مواجهة فريقه أمام إسبانيول، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني، رغم انتهاء اللقاء بالتعادل (1-1)، وهي نتيجة لم تخدم الفريق المدريدي.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح جريزمان اللاعب الأجنبي الأكثر مشاركة في تاريخ الليجا، بعدما خاض 521 مباراة، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي لعب 520 مباراة بقميص برشلونة.

ورغم تحقيق جريزمان لهذا الرقم المميز، فإن أتلتيكو مدريد تلقى ضربة قوية في مساعيه للمنافسة على اللقب، بعدما تعثر للمباراة الثالثة على التوالي، عقب خسارتين متتاليتين أمام خيتافي وبرشلونة في الجولتين الماضيتين.