قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سميرة عبد العزيز: مسلسل أم كلثوم تم إنتاجه بدقة تاريخية غير مسبوقة
كولر يختار ثنائية ربيعة وداري في دفاع الأهلي أمام الهلال السوداني
انفجار ليموزين فاخرة من أسطول سيارات بوتين في موسكو يثير تساؤلات حول محاولة اغتيال | فيديو وصور
حزب الله يحذر إسرائيل: المقاومة قد تلجأ إلى خيارات أخرى إذا استمر التعنت
وزير الخارجية السوري: سنبني علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل
وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
شاهد .. حالات النزوح والدمار في ميانمار بعد زلزال مدمر ضرب البلاد
وزير الدفاع السوري: سنعيد لسوريا جيشا يتباهى السوريون بالانتساب إليه
خلعته دون علمه.. سيدة تقفز من الطابق الثالث هربا من عقاب زوجها بالجيزة
وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار: نسعى لتعزيز القطاعات الإنتاجية
تكريم 150 حافظا و18محفظة للقرآن الكريم بسفلاق شرقي محافظة سوهاج
متحدث الزمالك لـ صدى البلد: نجهز شكوى ضد رامز جلال وحسام حسن بسبب تجاوزات البرنامج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الإعلانات دمرت الفن| سميرة عبد العزيز تكشف عن أزمة الصناعة

سميرة عبد العزيز
سميرة عبد العزيز
يوسف أيمن

 أشادت الفنانة سميرة عبد العزيز بأداء حنان مطاوع، قائلة: "حنان مطاوع فنانة موهوبة جدًا، لديها أداء قويا ومتميزا، ومتواضعة وغير متكبرة. 

وقالت في أحد الأعمال، قدمت جملة بطريقة غير صحيحة، فنبّهتها إلى الطريقة الصحيحة لنطقها، فتقبلت النصيحة بصدر رحب وقالت لي (حاضر)، ثم أعادت الجملة كما قلت لها تمامًا هذا النوع من الفنانين لديه مستقبل مشرق، لأنه يقبل التعلم والتطور."


أما عن التحديات التي تواجه صناعة الفن اليوم، فقد عبّرت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن أسفها لما آل إليه الوضع، مشيرة إلى أن الإعلانات أصبحت تتحكم في الصناعة، مما أثر سلبًا على جودة الأعمال الفنية، 


وأضافت: الإعلانات سيطرت على الإنتاج الفني وأفسدت الصناعة إلى حد كبير، حيث أصبح المال هو المتحكم الأول، وليس الفن أو الموهبة الحقيقية."


وعند الحديث عن معاناة النجوم الكبار في إيجاد أدوار تليق بمكانتهم الفنية، أرجعت السبب إلى غياب النصوص القوية التي تتناول قضايا تناسب أعمارهم وخبراتهم، قائلة: "المشكلة الكبرى هي غياب الكتاب القادرين على تقديم أعمال تناسب الفنانين الكبار، فمعظم النصوص تركز على الشباب فقط، متجاهلة الأجيال السابقة التي قدمت الكثير للفن."
 

الفنانة سميرة عبد العزيز سميرة عبد العزيز الصناعة الإعلانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

رؤيه هلال عيد الفطر 2025

البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان

دار الإفتاء أول أيام عيد الفطر

رسميا.. دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

دار الإفتاء

بعد الجدل المثار.. بيان جديد من دار الإفتاء بشأن موعد عيد الفطر 2025

البنك المركزي

بعد رؤية هلال شوال | هل البنوك غدا الأحد إجازة .. البنك المركزي يجيب

موعد صلاة عيد الفطر 2025

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة والمحافظات

رؤية هلال عيد الفطر

سحب وملوثات تعوق رؤية هلال رمضان من مرصد حلوان

رئيس الوزراء

رسميا.. إجازة عيد الفطر ممتدة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025

ترشيحاتنا

مصطفى عسل

مصطفى عسل وهانيا الحمامي يتأهلان لنهائي بطولة أوبتاسيا للاسكواش

مران الأهلي

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي إستعداداً للهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

الريان

الأهلي يهزم الريان ويعزز موقعه في الدوري القطري

بالصور

جمال شعبان: الإفراط في تناول كعك العيد يصيبك بأمراض خطيرة

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

شكشوكة الفول بالسجق وطعمية بالبيض.. سحور آخر يوم رمضان

سحور اخر يوم رمضان
سحور اخر يوم رمضان
سحور اخر يوم رمضان

أبرزهم خالد الصاوي.. وصول عدد من الفنانين للعرض الخاص لفيلم سيكو سيكو

خالد الصاوي
خالد الصاوي
خالد الصاوي

بكوفيه فلسطين ..وصول طه دسوقي برفقة زوجته للعرض الخاص لفيلم سيكو سيكو

طه دسوقي وزوجته
طه دسوقي وزوجته
طه دسوقي وزوجته

فيديو

محمد رمضان

الهمة يا عمال .. محمد رمضان يعيد تقديم رائعة سيد مكاوي في مدفع رمضان

هالة صدقي

هالة صدقي: عمليات التجميل بطلت نجمات كبار التمثيل وهذه رسالة خاصة لـ يسرا

نشوى مصطفى

نزلت القبر مكانه.. نشوى مصطفى تكشف عن تصرف غريب لها يوم وفاة زوجها

زياد ظاظا

عودة للمهرجانات.. زياد ظاظا يطرح أنا عايش وسط مدمنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

المزيد