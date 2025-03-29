الإعلانات دمرت الفن| سميرة عبد العزيز تكشف عن أزمة الصناعة

أشادت الفنانة سميرة عبد العزيز بأداء حنان مطاوع، قائلة: "حنان مطاوع فنانة موهوبة جدًا، لديها أداء قويا ومتميزا، ومتواضعة وغير متكبرة.

وقالت في أحد الأعمال، قدمت جملة بطريقة غير صحيحة، فنبّهتها إلى الطريقة الصحيحة لنطقها، فتقبلت النصيحة بصدر رحب وقالت لي (حاضر)، ثم أعادت الجملة كما قلت لها تمامًا هذا النوع من الفنانين لديه مستقبل مشرق، لأنه يقبل التعلم والتطور."



أما عن التحديات التي تواجه صناعة الفن اليوم، فقد عبّرت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن أسفها لما آل إليه الوضع، مشيرة إلى أن الإعلانات أصبحت تتحكم في الصناعة، مما أثر سلبًا على جودة الأعمال الفنية،



وأضافت: الإعلانات سيطرت على الإنتاج الفني وأفسدت الصناعة إلى حد كبير، حيث أصبح المال هو المتحكم الأول، وليس الفن أو الموهبة الحقيقية."



وعند الحديث عن معاناة النجوم الكبار في إيجاد أدوار تليق بمكانتهم الفنية، أرجعت السبب إلى غياب النصوص القوية التي تتناول قضايا تناسب أعمارهم وخبراتهم، قائلة: "المشكلة الكبرى هي غياب الكتاب القادرين على تقديم أعمال تناسب الفنانين الكبار، فمعظم النصوص تركز على الشباب فقط، متجاهلة الأجيال السابقة التي قدمت الكثير للفن."

