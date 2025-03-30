200 فدان للاستثمار الزراعي في الوادي الجديد.. والزملوط يوجّه بالتوسعة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بمركز بلاط اليوم، أحد مشروعات الاستثمار الزراعي للمحاصيل غير التقليدية، والمقام على مساحة 200 فدان بقرية تنيدة، وذلك برفقة العقيد إيهاب نافع، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسلامة علي، رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وأشاد "الزملوط" بالمشروع، الذي يضم مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية، تشمل محاصيل استراتيجية وأخرى غير تقليدية مثل القمح، والبرسيم، والكمون، والشمر.

كما وجّه بضم إحدى الأراضي الزراعية المجاورة لتوسعة المشروع وفقًا للشروط المعتمدة، وإنشاء مزرعة نموذجية لدعم التنمية الزراعية بالمنطقة.