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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد غياب طويل .. أنوشكا تفاجئ جمهورها بقرار جديد | خاص

انوشكا
انوشكا
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة أنوشكا سبب غيابها عن الساحة الغنائية وعدم طرحها أغاني جديدة منذ سنوات.

وقالت أنوشكا، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إنها لم تبتعد عن الغناء، بل لا تزال متواجدة على الساحة الغنائية وتحيي الحفلات، وكان أحدثها حفل في مكتبة الإسكندرية. ولكن ابتعادها عن طرح أغانٍ وألبومات جديدة كان بسبب الظروف التي يشهدها العالم، خاصة في سوريا وفلسطين، مؤكدةً أنها ستعود مجددًا لتقديم أعمال غنائية جديدة بعد موسم رمضان.

أنوشكا: شخصية "إجلال" موجودة في الواقع وسعيدة جدًا بردود الفعل

وعن النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها "وتقابل حبيب"، قالت أنوشكا إنها سعيدة جدًا بالدور والمشاركة في العمل بشكل كامل، لأن نجاح الدور هو جزء من نجاح العمل. وأشارت إلى أن المؤلف عمرو محمود ياسين كان له فضل كبير في هذا النجاح، لأن السيناريو كان حقيقيًا ومميزًا، وهو يتعمد دائمًا تقديم أعمال واقعية، إلى جانب جودة الديكور والتصوير والمونتاج وجميع العوامل المساعدة.

وعن تجسيدها دور "إجلال"، الحماة المتسلطة ضمن أحداث المسلسل، قالت أنوشكا: "شخصية إجلال موجودة في الواقع، وقد شاهدت نموذجًا مشابهًا لها في حماة إحدى بنات صديقاتي. إجلال لها عدة أوجه، لكنني سعيدة جدًا بردود الفعل على المسلسل حتى الآن".

وعن تكرار شخصية "الحماة المتسلطة" في الأعمال الدرامية والسينمائية سابقًا، قالت أنوشكا: "بالفعل، هذه الشخصية ظهرت كثيرًا في السينما المصرية، لكن في النهاية تفكير المرأة يكمن في الاهتمام بالمنزل والأولاد، فالبيت هو الأولوية. وهذا ما يظهر في تصرفات إجلال التي تسعى دائمًا لتوفير الراحة الكاملة لابنها، كما تجلى ذلك في أحد المشاهد عندما طلبت من "ليل" أن تحافظ دائمًا على منزلها وأسرتها".

أبطال مسلسل "وتقابل حبيب" – رمضان 2025

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، بدرية طلبة، وإيمان السيد.

وتدور أحداث "وتقابل حبيب" حول "ليل"، سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها وزواجه من أخرى، فتقرر الانفصال عنه. وفي الوقت نفسه، تخوض قصة حب شائكة، وتعيش صراعات عاطفية مع اكتشافها العديد من الأسرار عن عائلة طليقها، ما يجعلها تدخل في معركة صعبة.

انوشكا مسلسل وتقابل حبيب ابطال مسلسل وتقابل حبيب

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