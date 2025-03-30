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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غزل المحلة يُواصل استعداداته بفوزين وديين على المنصورة والأولمبي

غزل المحلة
غزل المحلة
رباب الهواري

حقق فريق غزل المحلة انتصارًا وديًا على نظيره المنصورة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد غزل المحلة، وذلك في إطار تحضيرات الفريق لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز. 

سجل خالد الأخميمي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 20 من الشوط الأول، وشهدت المباراة مشاركة عدد من اللاعبين الشباب الذين قدموا أداءً مميزًا.

ويواصل الفريق استعداداته بقوة تحت قيادة الجهاز الفني، حيث خاض مباراة ودية أخرى أمام الأوليمبي الخميس الماضي، وحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-1. بدأ المحلة المباراة بتشكيل ضم: أحمد العربي، أحمد كاستيلو، محمد نبيه، حميدو فتاو، أسامة النجار، محمود مجدي، محمد بن شرقي، محمد عصام، رشاد العرفاوي، إبراهيم حسن، ومحمد بن حمودة.

شهد اللقاء تألق محمد بن شرقي الذي افتتح التسجيل في الشوط الثاني بعد متابعة لركنية نفذها إبراهيم حسن. ثم عزز رشاد العرفاوي النتيجة بهدف ثانٍ مستفيدًا من تمريرة أسامة النجار. وجاء الهدف الثالث عبر عاطف الحكيم بعد أن غير اتجاه تسديدة إبراهيم حسن. واختتم محمد نبيه رباعية الفريق من ركلة جزاء حصل عليها حسام جريشة، بينما سجل الأوليمبي هدفه الوحيد من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

بهذه الانتصارات، يظهر غزل المحلة جاهزية عالية قبل مباراته المرتقبة أمام سموحة في الدوري الممتاز، حيث يسعى الفريق لمواصلة عروضه القوية وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة

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