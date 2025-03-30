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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يتجه إلى جنوب أفريقيا بطموح التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
كريم عاطف

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد، إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة فريق ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتُقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على استاد كيب تاون.

حرصًا من إدارة النادي على ضمان تأقلم اللاعبين مع الأجواء المحلية، تقرر السفر مبكرًا اليوم، الأحد، قبل أيام من المواجهة المرتقبة.

وقد كلف مجلس إدارة الزمالك، محمد طارق، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق في جنوب أفريقيا. ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الزمالك وبطل جنوب أفريقيا يوم 9 أبريل المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك جنوب أفريقيا ستيلينبوش كأس الكونفدرالية الأفريقية كأس الكونفدرالية

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