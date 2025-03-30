آخر يوم في رمضان.. استقرار الطقس على معظم أنحاء مصر

الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس آخر يوم رمضان، سوف يشهد استقرارا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، وسط استقرار في درجات الحرارة أيضا.

طقس آخر يوم رمضان

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم الأحد، يكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد .

خلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود رياح نشطة غربا على مناطق السواحل الشمالية الغربية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، تصل سرعتها إلى 36 كم/س، بينما تكون باقي مناطق البلاد مستقرة.

درجات الحرارة اليوم .. طقس آخر يوم رمضان

عن حالة البحرين، يشهد الطقس اليوم، استقرار الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، حيث يكون حركة الموج معتدله وارتفاعه يصل إلى متران.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء 28 للعظمى والصغرى 18 درجة

شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 13 درجة

جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 17 درجة

