الزمالك يُعلن قائمة فريق السيدات في بطولة أفريقيا للطائرة

كشف الجهاز الفني لفريق الكرة الطائرة “سيدات” بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني أحمد فتحي، عن قائمة اللاعبات المشاركات في بطولة أفريقيا للأندية، التي ستقام في نيجيريا خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل المقبل.

قائمة الفريق تضم:

مريم متولي، ميلكا لوبيسكا دا سيلفا، نورا عزمي، داليا المرشدي، شروق فؤاد، أيسل نديم، ندى مرجان، سابين عابد، هنا المصري، نهى عادل، تقوى مدحت، وبسنت محمد.

وتتولى نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة النادي، رئاسة بعثة الفريق خلال البطولة. ومن المقرر أن تغادر البعثة إلى نيجيريا فجر الإثنين المقبل، في تمام الساعة الثانية صباحًا.

الجهاز الفني للفريق يتكون من:

• أحمد فتحي: مدير فني

• أشرف عبدالعال: مدرب مساعد

• إكرامي هيكل: مدرب

• بلال وتوت: مخطط أحمال

• عبد الرحمن إبراهيم: محلل أداء

• سمية ناجح: أخصائية علاج طبيعي

• هبة حسنين: مديرة إدارية

ويسعى الزمالك للمنافسة بقوة على اللقب الأفريقي، مستفيدًا من خبرات لاعباته والجهاز الفني المتميز