كارثة في ميانمار.. زلزال بقوة 7.7 ريختر يودي بحياة المئات

أكدت السلطات في ميانمار مقتل 1,644 شخصًا وإصابة أكثر من 3,400 آخرين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد يوم الجمعة، وفقًا لما نقلته بوابة ميانمار ناو عن القيادة العسكرية، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تحاول انتشال مئات الأشخاص المحاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة.

وقع الزلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر في وسط ميانمار وعلى عمق 10 كيلومترات، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. أعقبته هزة ارتدادية قوية بلغت 6.7 درجة بعد دقائق قليلة، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق. كما شعر سكان تايلاند والصين وفيتنام بالهزة، مما أدى إلى حالة من الذعر في المناطق المجاورة.

وتسود مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 10,000 شخص، خصوصًا بسبب الكثافة السكانية في المناطق المتضررة وضعف المباني. كما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات إنسانية أخرى من مخاطر انهيار سدود حيوية على نهر إيراوادي، الأمر الذي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر.

زلزال تايلاند وتداعياته

في تايلاند، تم تأكيد مقتل ثلاثة أشخاص رسميًا، لكن وسائل إعلام محلية أفادت بأن العدد الفعلي قد يصل إلى 10 ضحايا، فيما لا يزال 101 شخص في عداد المفقودين، خاصة في بانكوك. وأشارت التقارير إلى انهيار مبنى شاهق غير مكتمل مكون من 30 طابقًا في العاصمة بسبب الزلزال.

عمليات إنقاذ صعبة في بانكوك

رصدت فرق الإنقاذ علامات على وجود حياة تحت أنقاض المبنى المنهار، حيث لا يزال نحو 15 شخصًا محاصرين، بعضهم في مجموعات تتراوح بين ثلاثة إلى سبعة أفراد. وقال سورياتشاي راويوان، مدير الهيئة الوطنية للإغاثة من الكوارث، إن الفرق تحاول إيصال الماء والطعام إلى المحاصرين.

وأضاف راويوان في تصريحاته لراديو تاي بي بي إس:

"لدينا حوالي 72 ساعة لإنقاذهم، لأن هذا هو الوقت التقريبي الذي يمكن أن ينجو فيه الإنسان دون ماء أو طعام."

ولا يزال العدد الدقيق للأشخاص العالقين تحت الأنقاض غير معروف، بينما تواصل فرق البحث عملياتها في ظروف غاية في الصعوبة، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا في الساعات القادمة.