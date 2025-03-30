قرار صارم من «أبو ريدة» بعد ظهور حسام حسن في برنامج مقالب.. والعميد يخرج عن صمته

شارك الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، تعليق المهندس هاني أبو ريدة على ظهور حسام حسن في برنامج "رامز إيلون مصر".

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي: "المهندس هاني أبو ريدة مستاء جدًا من ظهور الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في برنامج مقالب، كما أبدى استياءه أيضًا من تصريحاته، وقرر منع أي مدرب للمنتخبات من الظهور في البرامج مستقبلًا. في الوقت نفسه، يصعّد نادي الزمالك ضد ما قاله كابتن حسام حسن."

وفي هذا السياق، أصدر حسام حسن بيانًا رسميًا عقب تصريحاته في برنامج "رامز إيلون مصر" حول زيزو وفترته مع المنتخب.

وجاء في البيان: "يوضح الكابتن حسام حسن أن هناك اقتطاعًا كبيرًا في برنامج رامز جلال للعديد من تصريحاته، وعدم إذاعتها كاملة، ما تسبب في حدوث لبس في بعض المواضيع، ومنها تصريحه حول انتقال زيزو إلى الأهلي. حيث أكد خلال الحلقة أن الأنسب لزيزو هو استمراره مع ناديه الحالي الزمالك، خاصة مع وجود حالة من الحب والتفاهم والاحترام المتبادل بين الجماهير واللاعب. ولكن تم اقتطاع أجزاء كبيرة من حديثه، ومنها سؤال رامز جلال له: ‘في حال انتقال زيزو للأهلي، هل سيستفيد فنيًا ويكون إضافة؟’، ليكون رده أن الانتقال للأهلي، في هذه الحالة، قد يكون مفيدًا له من الناحية الفنية، إلى جانب اقتطاع أجزاء أخرى من تصريحاته."

وأضاف: "يعلن الكابتن حسام حسن اعتذاره لنادي الزمالك وجماهيره الكبيرة عن أي سوء فهم غير مقصود، مؤكدًا أنه يكنّ كل الاحترام لنادي الزمالك العريق وجماهيره في كل مكان، وكذلك لكل الأندية المصرية دون استثناء، ولكل جماهير كرة القدم المصرية بمختلف انتماءاتها."