تهريج.. رسالة نارية من رئيس نادي وادي دجلة لحسام حسن بعد ظهوره مع رامز جلال

هاجم ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد ظهوره في برنامج "إيلون مصر" مع رامز جلال.

وكتب ماجد سامي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "قمة العبث أن تقبل (وأنت تحلم بأن تكون خليفة الجنرال) أن تشارك في هذا البرنامج التافه."

وأضاف: "غلطتك إنك شاركت في هذا التهريج يا حسام."

وكان حسام حسن قد حل ضيفًا في برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، يوم السبت الماضي، وشهدت الحلقة العديد من التصريحات المثيرة خاصة حول أحمد سيد زيزو نجم الزمالك وارتباطه بالانتقال إلى الأهلي.