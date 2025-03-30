سميرة عبد العزيز: رشوان توفيق دافع عني ورسالته أثرت فيّ |فيديو

أعربت الفنانة سميرة عبد العزيز عن تقديرها الكبير للفنان رشوان توفيق، بعد أن وجّه رسالة قوية للدفاع عنها ضد تصريحات الفنان محمد رمضان.

وقالت خلال لقائها في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "الفنان رشوان توفيق شخصية عظيمة وراقية، لم يستطع أن يقف صامتًا عندما علم بما حدث معي."

وأضافت أنها كانت الأكثر هدوءًا في التعامل مع الأزمة، حيث طلبت منه عدم الانفعال، قائلة: "إنه شاب صغير مثل أولادنا، وما يقوله لن يدوم طويلًا، وسيتوقف عن هذا الكلام بنفسه."

كما كشفت عن أن القضية لم تقتصر على الوسط الفني، بل وصلت إلى مجلس النواب، حيث تم تقديم طلب إحاطة من أحد النواب لمناقشة الأزمة والمطالبة بمحاسبة رمضان.

وأكدت سميرة عبد العزيز أنها فنانة تحترم عملها وجمهورها، ولم تقدم يومًا أي دور غير لائق، مشددة على أن هذا هو السبب وراء دفاع الكثيرين عنها دون أن تطلب ذلك.

هل يمكن أن تتعاون مع محمد رمضان؟

وحول إمكانية التعاون مع محمد رمضان في المستقبل، أوضحت أنها لا تمانع، بشرط أن يكون الدور مناسبًا، قائلة: "أنا لا أؤدي دور أم لبلطجي، ولا أقبل تجسيد شخصية تربي شخصيات غير سوية."

