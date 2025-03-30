قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوروبا تعتمد التوقيت الصيفي بزيادة ساعة في معظم الدول
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا
في خطبة العيد .. السديس يحث على صلة الرحم والتواصل والتوسيع على الأهل
خطيب المسجد الحرام: بددوا غيمة الأحزان فالفرح بالعيد سُنة المسلمين
السديس في خطبة العيد: التهنئة تزيد المودة وأظهروا التفاؤل والفرح اتباعًا لهدي النبي ﷺ
ننشر الصور الأولي لضحايا حادث معدية الفشن ببني سويف | شاهد
إصابة أكثر من 50 شخصًا في حريق دار مُسنين في ألمانيا
دُفنا معاً.. مصرع شاب أثناء توجهه لاستلام جثمان شقيقه بقنا
قبل صلاة العيد.. كيفية التبرع بـ زكاة الفطر لـ بنك الطعام المصري
حادث مأساوي في المنصورة.. وفاة شابين بعد سقوط دراجة نارية من فوق كوبري الشرقاوية
بعد إثارة الجدل .. أول تعليق من صاحب شكوى وزير الصحة |صور
تهريج.. رسالة نارية من رئيس نادي وادي دجلة لحسام حسن بعد ظهوره مع رامز جلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حقيقة زواج غادة عبد الرازق من لاعب سعودي.. وسعيد العويران يحسم الجدل

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
شروق سلامة

تصدّرت الفنانة غادة عبد الرازق ولاعب كرة القدم السعودي سعيد العويران محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار شائعات تفيد بزواجهما، مما دفع العويران للرد وحسم الجدل حول هذه الأنباء.

وفي لقاء تلفزيوني مع الإعلامي نادر الفرحان في برنامج “يقال”، سُئل العويران عن حقيقة ارتباطه بالفنانة غادة عبد الرازق، ليؤكد أنه يكنّ لها كل الاحترام ويعتبرها سيدة جميلة ومثقفة جدًا، لكنه لم يتزوجها ولم يتقدم لخطبتها، مشددًا على أن العلاقة بينهما لم تتعدّ حدود الصداقة.

وأوضح العويران أن الشائعات بدأت منذ لقائهما الأول خلال تصوير مسلسل “زهرة وأزواجها الخمسة”، ثم ازدادت بعد تداول فيديو لهما أثناء لقاء جمعهما في المغرب، مما أدى إلى انتشار الأقاويل بشكل واسع.

واختتم العويران حديثه قائلاً إنه لا يخجل من إعلان أي علاقة رسمية، لكن ما يربطه بغادة عبد الرازق هو مجرد صداقة لا أكثر.

شباب امرأة

وكانت قد شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها بمقطع فيديو طريف عبر حسابها على "إنستجرام"، جمعت فيه مشاهدها حيث ظهرت وهي تقدم الطعام للفنان يوسف عمر في أكثر من لقطة.

وأشعلت الفنانة غادة عبد الرازق، مواقع التواصل الاجتماعي بمشاهدها مع (إمام/ يوسف عمر)، وذلك بسبب الهدايا التي تهديه بها، وطريقة تعاملها معه.

أحداث الحلقات المنتشرة على مواقع التواصل

وشهدت إحدى الحلقات إهداء "شفعات" هاتفا لإمام ثم أهدته سيارة، وجعلته الأقرب لها، ويتناول الطعام في بيتها بعدما كان مجرد ساكن في غرفة فوق شقتها، مما أشعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن رغبتهم في الالتقاء بسيدة تشبه "شفعات" في حبها وعطائها لـ"إمام".

وعلق رواد السوشيال ميديا مازحين: "أنا كبنت محتاجة شفعات في حياتي"، "والله الواحد نفسه في واحدة زي شفعات"، "هي فين شفعات دي، ولاد يا بختك يا إمام"، "ملقيش واحدة زي شفعات هنا"، "والله روحنا الجامعة وخلصنا الكلية وكان نفسنا نقابل شفعات بس يا خسارة يا خسارة"، "يا جماعة أنا محتاج حد زي شفعات دي في حياتي"، "الواحد نفسه في حياته شفعات يا رب شفاعات".

غادة عبد الرازق سعيد العويران شباب امرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني ابو ريدة

قرار صارم من «أبو ريدة» بعد ظهور حسام حسن في برنامج مقالب.. والعميد يخرج عن صمته

البنك المركزي

بعد رؤية هلال شوال | هل البنوك غدا الأحد إجازة .. البنك المركزي يجيب

دار الإفتاء

بعد الجدل المثار.. بيان جديد من دار الإفتاء بشأن موعد عيد الفطر 2025

بلبن في السعودية

السعودية .. إغلاق جميع فروع سلسلة محلات "بلبن" واختفائها من التطبيقات الإلكترونية

ليلة القدر 2025

متى ظهرت علامات ليلة القدر 2025؟ إعجاز قرآني بالأدلة يوكد حدوثها في هذه الليلة

رئيس الوزراء

رسميا.. إجازة عيد الفطر ممتدة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة في رمضان

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة من رمضان .. اغتنمها لسه قدامك فرصة للفجر

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد تعديلها رسميًّا

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد تعديلها رسميًّا

ترشيحاتنا

GPT-4o

استوديو جيبلي وكابوس الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي

رغم الدفاع عن نظامها.. بلومبرج تواجه مشكلات مع ملخصات الذكاء الاصطناعي

بي واي دي F3

سعر بي واي دي F3 موديل 2025 كسر زيرو

بالصور

فيلم «سيكو سيكو» يشعل السجادة الحمراء.. حضور فني لافت واحتفال ضخم | شاهد

عصام عمر
عصام عمر
عصام عمر

فيديو

صورة من الفيديو

تحقيق عاجل| فيديو لشابين في حالة «زومبي» بسبب الاستروكس يثير الرعب في شبرا الخيمة.. القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

المزيد