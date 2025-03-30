حقيقة زواج غادة عبد الرازق من لاعب سعودي.. وسعيد العويران يحسم الجدل

تصدّرت الفنانة غادة عبد الرازق ولاعب كرة القدم السعودي سعيد العويران محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار شائعات تفيد بزواجهما، مما دفع العويران للرد وحسم الجدل حول هذه الأنباء.

وفي لقاء تلفزيوني مع الإعلامي نادر الفرحان في برنامج “يقال”، سُئل العويران عن حقيقة ارتباطه بالفنانة غادة عبد الرازق، ليؤكد أنه يكنّ لها كل الاحترام ويعتبرها سيدة جميلة ومثقفة جدًا، لكنه لم يتزوجها ولم يتقدم لخطبتها، مشددًا على أن العلاقة بينهما لم تتعدّ حدود الصداقة.

وأوضح العويران أن الشائعات بدأت منذ لقائهما الأول خلال تصوير مسلسل “زهرة وأزواجها الخمسة”، ثم ازدادت بعد تداول فيديو لهما أثناء لقاء جمعهما في المغرب، مما أدى إلى انتشار الأقاويل بشكل واسع.

واختتم العويران حديثه قائلاً إنه لا يخجل من إعلان أي علاقة رسمية، لكن ما يربطه بغادة عبد الرازق هو مجرد صداقة لا أكثر.

شباب امرأة

وكانت قد شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها بمقطع فيديو طريف عبر حسابها على "إنستجرام"، جمعت فيه مشاهدها حيث ظهرت وهي تقدم الطعام للفنان يوسف عمر في أكثر من لقطة.

وأشعلت الفنانة غادة عبد الرازق، مواقع التواصل الاجتماعي بمشاهدها مع (إمام/ يوسف عمر)، وذلك بسبب الهدايا التي تهديه بها، وطريقة تعاملها معه.

أحداث الحلقات المنتشرة على مواقع التواصل

وشهدت إحدى الحلقات إهداء "شفعات" هاتفا لإمام ثم أهدته سيارة، وجعلته الأقرب لها، ويتناول الطعام في بيتها بعدما كان مجرد ساكن في غرفة فوق شقتها، مما أشعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن رغبتهم في الالتقاء بسيدة تشبه "شفعات" في حبها وعطائها لـ"إمام".

وعلق رواد السوشيال ميديا مازحين: "أنا كبنت محتاجة شفعات في حياتي"، "والله الواحد نفسه في واحدة زي شفعات"، "هي فين شفعات دي، ولاد يا بختك يا إمام"، "ملقيش واحدة زي شفعات هنا"، "والله روحنا الجامعة وخلصنا الكلية وكان نفسنا نقابل شفعات بس يا خسارة يا خسارة"، "يا جماعة أنا محتاج حد زي شفعات دي في حياتي"، "الواحد نفسه في حياته شفعات يا رب شفاعات".