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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سميرة عبد العزيز: «شاكوش» لا يمثل الذوق العام و«حمو بيكا» بعيد عن الفن الحقيقي|فيديو

الفنانة سميرة عبد العزيز
الفنانة سميرة عبد العزيز
يوسف أيمن

انتقدت الفنانة سميرة عبد العزيز بعض الأسماء الفنية للمطربين الجدد، معتبرة أن اختيار اسم "حسن شاكوش" ليس موفقًا. وقالت: "اللغة العربية مليئة بالأسماء الراقية ذات المعاني الجميلة، فلماذا نختار أسماء تسيء إلى الذوق العام؟ هل يعقل أن يسمي شخص ابنه أو نفسه (شاكوش)؟ هذه الأسماء تشوه صورة الفن المصري."

وأضافت في تصريحاتها خلال برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها لا تستمع إلى أغاني حمو بيكا ولا تتابع هذا النوع من الفن، مؤكدة: "الموسيقى ليست مجرد أصوات بل رسالة، وما يقدمونه لا يمثل الفن الحقيقي."

وعلقت سميرة عبد العزيز على قرار الفنان أشرف عبد الباقي بضم حمو بيكا للمسرح، معبرة عن رفضها لهذا الاتجاه. وقالت: "المسرح له احترامه وتقديره، ويجب أن يقدم أعمالًا تثري الوجدان، لا أن ينجرف وراء الترندات."

وأكدت أن المسرح يتميز بعلاقته المباشرة مع الجمهور، مما يجعله وسيلة مؤثرة في تشكيل وعي المجتمع، مضيفة: "المسرح ليس مجرد وسيلة ترفيهية، بل هو منبر ثقافي، والممثل يجب أن يكون قدوة للجمهور."

وعن إمكانية قبولها مشاركة حمو بيكا في عمل مسرحي، أوضحت بحسم: "لن أقبل بذلك، لأن المسرح مسؤولية، وما يُقدم عليه يؤثر في الجمهور بشكل مباشر."

سميرة عبد العزيز شاكوش حسن شاكوش المطربين خط أحمر محمد موسى

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