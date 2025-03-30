أستاذة بالقومي للبحوث توضح كيفية تصحيح هذه العادات الغذائية

قالت الدكتورة إيمان فاروق الحجار، باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة - المركز القومى للبحوث، إنه قد أقبل عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات ولكن للأسف يلازم عيد الفطر بعض المشاكل الصحية بسبب التغيير المفاجئ فى النمط الغذائى فمن الصيام لفترات طويلة الى الاختلال فى مواعيد تناول الطعام مما ينتج عنه عده مشاكل صحية ومنها أضطرابات الجهاز الهضمى مثل الإسهال، الإمساك وزيادة الحموضة وكذلك الأختلال فى مستوى السكر بالدم ، ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن، وغيرها.

المشاكل الصحية تنجم عن العادات الغذائية الخاطئة في العيد

وأوضحت كامل أن هذه المشاكل الصحية تنجم عن العادات الغذائية الخاطئة التى يتبعها البعض والتى قد تؤدى الى أضرار صحية وخيمة. ولذلك يجب تعديل وتصحيح هذه العادات الغذائية، ولأن الكثيرون يظنون أن الوجبات الغذائية قاصرة على الثلاث وجبات الرئيسية المعروفه بالافطار، الغداء والعشاء مع عدم أحتساب المتناول من المأكولات طوال اليوم والواقع أن كل ما يؤكل من أطعمة مثل البسكويت والكحك وحلوى العيد والمكسرات أو حتى الفول السودانى واللب كذلك أيضاً المشروبات مثل المياه الغازية والعصائر فيما عدا الماء كل ذلك قد يكون وجبة صغيرة أو جزء من الوجبة.

واستكملت: " يجب على كل فرد معرفة محتوى ما يتناوله من أطعمة ومشروبات من السعرات الحرارية ويعرف أذا كان غذاؤه صحى ويتناول أغذية صحية أم لا؟ ويمكن التعبير عن محتوى الأغذية من الطاقة وعن حاجة الأنسان منها بالسعرات الحرارية ويختلف كل فرد عن الأخر فى حساب احتياجاته الغذائية نظرا للعمر،الجنس، الوزن، الحاله الصحية ونوع العمل والمجهود الذى يقوم به، فمثلا الرجل الذى يزن 70 كجم وعمره يترواح مابين 25 الى35 ويقوم بمجهود عادى (أى يقوم بعمل مكتبى وجالس معظم الوقت) يحتاج الى 2375 سعر حرارى يومياً ويختلف عنه اذا كان يقوم بمجهود شاق مثل عامل بناء مثلاً فأنه يحتاج الى 3990 سعر حرارى".

وتابع: " أما بالنسبة الى كحك العيد والذى يعتبر من أهم أطباق الضيافة الهامة والتقليدية التى تقدم بالعيد وتتبارى كل أسرة فى تقديمه فأن الكحكه الواحدة التى تزن 50 جرام تعطى 230سعرحرارى وهذا لأرتفاع نسبة الدهن بها مما يؤدى الأكثار منه الى أرتباك فى عملية الهضم.أما بالنسبة الى البسكويت الذى يزن 15جرام يحتوى على حوالى70-90 سعر حرارى، البتى فور الواحدة منه 15جم تحتوى على70سعر حرارى وأخيرا الغريبة التى تزن 25جم تحتوى على حوالى 120سعر حرارى".

واضاف أنه لكى نقضى عيد الفطر بصحة وسلامة يجب مراعاه ما يلى:

- إذا كنت تعانى من مرض السىكر أو القلب والأوعية الدموية يجب أستشارة طبيبك الخاص بكيفية تعديل جرعات الدواء والألتزام بها.

ـ أبدا تدريجياً بتناول الطعام بوجبات خفيفة سهلة الهضم وقسم وجبات الطعام الى ثلاثة وجبات ويفضل تناول الفواكه الغنية بالألياف بين الوجبات.

ـ تجنب الارتفاع الشديد لمستوي السكر بعد الافطار.

- تجنب الجفاف نتيجة لنقص السوائل وأكثر من شرب الماء.

- تجنب الزيادة في الوزن .

ـ الحفاظ على نسبة الأملاح بالجسم حيث أن النقص أوالزيادة قد يؤدي الي خلل في ميزان الماء والسوائل بالجسم وبالتالى قد يؤدى الى أضطراب بوظائف الكلى.

- يجب ممارسة الرياضة.

وأشارت إلى أن هند عدد من العادات الغذائية الخاطئة والشائعة بأيام العيد وتصحيحها:

- الأسراف فى تناول المنبهات مثل الشاى والنسكافية والتدخين فورالأفطارواستبدلها بالمشروبات الساخنه مثل البابونج والكراوية و الينسون لما لها دور فى تهيئة المعدة للطعام وتساعد فى الهضم، تمنع التقلصات وطارده للغازات بالمعدة أما الشاى الأخضر، القرفة والليمون يستخدم لحرق الدهون.

- تناول الكحك والبسكويت ومخبوزات العيد عند أذان الفجر وبدلا منها الأستعداد لصلاة العيد بعد تناول كوب من اللبن بالتمربدون سكر حيث أن البلح له فؤائد عديده ويهئ المعدة للطعام. ثم بعد صلاة العيد تناول قطعة من الكحك والبسكويت أوالبتى فوروتجنب الغريبة فى هذه الفتره، وويفضل تناول الكحك المخبوز بالزبادى والمحشو بالتمر والمضاف إليه القليل من القرفة.

ـ أما بالنسبة للبسكويت يفضل نوعين من البسكويت وهوالمضافة اليه القرفة لما لها دورهام فى حرق الدهون وكذلك المضاف اليه مبشورالبرتقال لأحتوائه على نسبه من الألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية المفيدة.

ـ أما البسكويت الأقل بالسعرات الحرارية وأقتصادى وسريع التحضير هو المضاف اليه اليانسون والمعروف بأسم " صوابع أنس".