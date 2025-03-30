بتصميم ثوري .. هواوي تعزو الأسواق بهاتف Huawei Pura X إليك أهم مواصفاته

كثيرة هي أنواع الهواتف القابلة للطي ولكن إذا كنت تبحث عن هاتف أحدث هاتف قابل للطي بمواصفات عصرية رائدة يمكنك التفكير في هاتف هواوي ، بيورا إكس وهو متوفر للبيع رسميًا في الصين ابتداءً من اليوم.

على الجانب الاخر يتميز هاتف بيورا إكس بتصميم قابل للطي جانبيًا، مما يوفر نسبة عرض إلى ارتفاع أكبر عند القيام بفتحه و إليك ما تحتاج لمعرفته حول سعره وتوافره وميزاته .

يبدأ سعر هاتف Pura X من 7499 يوانًا لإصدار 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من التخزين، بينما يكلف طراز 12 جيجابايت + 512 جيجابايت 7999 يوانًا.

هاتف Pura X

مواصفات هاتف Pura X

على الجانب الآخر يأتي هاتف Pura X مزود بذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 16 جيجابايت وغطاء خلفي جلدي ثلاثي الألوان ويدعم هذا الطراز الاتصال عبر الأقمار الصناعية، ويتوفر بسعة تخزين 512 جيجابايت ويأتي بسعر 8999 يوان

أما سعة تخزين 1 تيرابايت فهي تأتي بسعر 9999 يوان

يتوفر هاتف Pura X للشراء عبر منصة Huawei الرسمية عبر الإنترنت في الصين وبخلاف الهواتف القابلة للطي التقليدية التي تُفتح رأسيًا، يُطوى جهاز Pura X جانبيًا، مما يُنتج شاشة أوسع عند فتحها بنسبة عرض إلى ارتفاع تُشبه الأجهزة اللوحية عند طيه، يتميز الهاتف بشاشة غطاء مربعة أسفل وحدة كاميرا ثلاثية.

ميزات هاتف Pura X

يأتي هاتف هواوي Pura X مزود بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5x وتقريب رقمي 30x أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 10.7 ميجابكسل، ويمكنك استخدام الكاميرا الرئيسية لالتقاط صور سيلفي عند طي الجهاز.

يُعد جهاز Pura X أول جهاز من هواوي يُطرح بنظام التشغيل Hongmeng OS 5، وهو أحدث نظام تشغيل داخلي للشركة و يعمل الهاتف أيضا ببطارية بسعة 4720 مللي أمبير/ساعة مع شحن سلكي بقوة 66 واط وشحن لاسلكي بقوة 40 واط.

كما يأتي هاتف Pura X أيضا بالعديد من الميزات الآخرى فهو يعد مقاومة للماء و مزود بتقنية Wi-Fi 7 وBluetooth 5.2 وNFC ومنفذ USB 3.1 Type-C.