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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أصالة تحيي حفلا غنائيا في دبي.. 6 أبريل

بوستر حفل أصالة نصري
بوستر حفل أصالة نصري
قسم الفن

تستعد الفنانة أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 6 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات الربيع. 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل أصالة نصري، في دبي عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني اليوم الأحد. 

بوستر حفل أصالة نصري

أصالة نصري - بعض الأحيان

وكانت طرحت المطربة أصالة أغنيتها الجديدة “بعض الأحيان” وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب حيث حققت مشاهدة عالية فور طرحها.

ألبوم أصالة نصري - ثم أنا

كما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، 5 أغانٍ من ألبوم الفنانة أصالة نصري الجديد الذي يحمل اسم “ثم أنا”، وذلك بعد أن تم طرح كليب “إنسان” في منتصف شهر يونيو الماضي.

الأغاني التي تم طرحها من ألبوم “ثم أنا” لـ أصالة نصري، هي:

  • الكرسي، من كلمات خلف الخلف وألحان جمانه جمال وتوزيع موسيقي عصام الشريطي.
  • كلك لهم، من كلمات رحاب، وألحان نواف عبد الله، وتوزيع موسيقي عدنان عبد الله.
  • أمان أمان، من كلمات ضياء الميالي، وألحان نصرت بدر، وتوزيع موسيقي أمجد أجعاتي.
  • ما تهون، من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي زيد نديم.
  • ثم أنا، من كلمات مؤمن سالم، وألحان أحمد سعيد، وتوزيع موسيقي مصطفى قاسم.

أغاني أصالة

في شهر يناير 2024، طرحت أصالة أحدث كليباتها “صندوق الذكريات”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

أغنية صندوق الذكريات من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

وفي شهر ديسمبر 2023، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية أصالة نصري الجديدة التي تحمل اسم جنة الحب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتزامنا مع موسم أعياد الكريسماس.

أغنية جنة الحب لـ أصالة نصري، من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد.

أصالة أصالة نصري الفنانة أصالة دبي الإمارات

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