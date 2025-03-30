حقيقة حدوث تسونامي بعد زلزال ضرب إندونيسيا اليوم

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية عن تسجيل هزة أرضية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر في آتشيه شمال سومطرة اليوم الأحد.

وقعت الهزة الساعة 09:58 بالتوقيت المحلي (05:58 توقيت جرينيتش) على عمق 10 كيلومترات بعد 87 كم شمال شرق مدينة سابانج.

وأكدت الوكالة في بيان رسمي أن مركز الزلزال كان داخل اليابسة، مما يقلل من احتمالية حدوث أمواج تسونامي، وهو ما طمأنت إليه السلطات المحلية والسكان مباشرة بعد رصد الهزة.



شعر السكان بالهزة في عدة مناطق، ولا يزال فريق إدارة الكوارث يقوم بعمليات التقييم الميداني.

تقع إندونيسيا ضمن ما يُعرف بـ"حزام النار" في المحيط الهادئ، تشهد نشاطا زلزاليا متكررا بسبب موقعها الجيولوجي عند تقاطع عدة صفائح تكتونية نشطة.

وتعد آتشيه من أكثر المناطق عرضة للهزات الأرضية، حيث شهدت في الماضي زلازل مدمرة، أبرزها زلزال وتسونامي عام 2004 الذي خلف آثارا كارثية.