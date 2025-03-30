تحذيرات من موجات تسونامي في أمريكا بعد زلزال بقوة 6.6 ريختر بالمحيط الهادي

حذرت رويترز، من موجات تسونامي في الولايات المتحدة بعد هزة أرضية بقوة 6.6 درجة جنوب المحيط الهادي، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية عن تسجيل هزة أرضية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر في آتشيه شمال سومطرة اليوم الأحد.

وقعت الهزة الساعة 09:58 بالتوقيت المحلي (05:58 توقيت جرينيتش) على عمق 10 كيلومترات بعد 87 كم شمال شرق مدينة سابانج.

وأكدت الوكالة في بيان رسمي أن مركز الزلزال كان داخل اليابسة، مما يقلل من احتمالية حدوث أمواج تسونامي، وهو ما طمأنت إليه السلطات المحلية والسكان مباشرة بعد رصد الهزة.



شعر السكان بالهزة في عدة مناطق، ولا يزال فريق إدارة الكوارث يقوم بعمليات التقييم الميداني.





