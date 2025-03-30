قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد استبعاده من مباراة جنوب أفريقيا.. الزمالك يسمح باحتراف نجم الفريق
عقب عيد الفطر .. وزارة الثقافة: نشاط مكثف للأوبرا في إبريل
الصحة: فحص 10 ملايين و851 ألف طالب بمبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم
الخط الرابع للمترو.. مشروع ضخم يربط 6 أكتوبر بالقاهرة الجديدة| أبرز المعلومات
للمرة الأولى بمستشفيات الصحة.. جراحة دقيقة تعيد الأمل لشاب يعاني من اعوجاج العمود الفقري
تحذيرات من موجات تسونامي في أمريكا بعد زلزال بقوة 6.6 ريختر بالمحيط الهادي
صدى البلد يرصد استعداد الأقباط لحضور صلوات تجنيز نيافة الأنبا باخوميوس
عيد الفطر.. شمس وقمر تجمع منة شلبي وبيومي فؤاد على المسرح في جدة
بين الدعاية والتضليل.. كيف يؤثر الإعلام بقضية الاحتلال في حرب الإبادة ضد غزة؟
الدردير: زيزو وقع للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات والصفقة انتهت
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

العودة.. دويتو غنائى جديد يجمع عصام صاصا وعنبة

عصام صاصا وعنبة
عصام صاصا وعنبة

إنتهى كل من المطرب عصام صاصا وعنبة من تصوير كليب يحمل إسم العودة ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويحمل عدد من المفاجآت، وهو من إخراج أشرف رمضان ومنتج فنى أحمد عبد الهادي موءة.

عصام صاصا وعنبة

واجتمع الثنائى منذ فترة في كليب "الهيبة" وتقول كلمات الأغنية :عمري عدا أونطه والسنين مبتستناش بالقليل انا برضا  والقليل بيا ميرضاش، قلبي طيب وأبيض بس عقلي دا مبينساش مهما فيا تخبط  برضو انا خفاش ومبهداش، أنا الكينج ع الملاء يلا أنا الواجهة محبوب البلد مفيش فيها غيري عامل قلق، لا وربي لسه ما اتخلق، معروف إني البوص طب حتي بص لما جيت الكل نام الكل فجأه هوس متجيش ع اللي يخص ريح لاكلك نص، تعرف ان بويكا جاي تفعل  وضع الخرس ملي عينك مني واشبع م اللي ناقصك يا، ربنا مميزني عشان سالك وماشي علي الله، صعب يوم تشغلني انا بطولي أشغل دولة احترس ياض مني اخوك غشيم ودماغو جيباه، من غير واسطه جامد يسطا واخد لقطه عشان كينج حيطان اكسر جبال بطلع شاحن طاقتي عشان نجم، دنا ع الدوغري بثير الجدل، انا البطل ومفيش غيري بطل، تلعبو مع مين بطلو هبل كلو الا انا يبني انا خط احمر، أنا الهيبة دي فيا كلها بتعملي حساب مبتروحش عليا واللي يقول غير كدا كداب، مبدأي الرجولية وحقي عمره ف يوم ما اتساب، عشان صافي النية ربك  فاتحلي مليون باب .

عصام صاصا المطرب عصام صاصا عنبة عصام صاصا وعنبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة شارع جسر السويس

بسبب كلب.. القبض على صاحب مطعم شهير وآخرين في شارع جسر السويس

ليلة القدر 2025

متى ظهرت علامات ليلة القدر 2025؟ إعجاز قرآني بالأدلة يؤكد حدوثها في هذه الليلة

أرشيفية

أول تعليق رسمي من السعودية على إغلاق فروع «بلبن» في المملكة

حسام والحضري

رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»

الأنبا باخوميوس

وفاة نيافة الأنبا باخوميوس شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

هل يجوز زيارة المقابر يوم العيد؟

هل يجوز زيارة المقابر يوم العيد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

كتاب التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنجية والقبطية

كتاب عمره 132 عامًا يتنبأ بموعد عيد الفطر 2025 بدقة مذهلة.. تفاصيل

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر أبريل 2025 لطلاب المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنه

ترشيحاتنا

العيد فرحة

وزارة الأوقاف: العيد فرحة خليه طاعة لربنا مش حفلة معاصي

الشيخ أحمد سعد عامر

إمام مسجد يخطئ في موعد العيد.. والمصلون: بكره لسه صيام يا مولانا

إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان

خطيب المسجد النبوي: عيد الفطر والأضحى هبة إلهية جاء كلا منهما بعد ركن من أركان الإسلام

بالصور

دون إفسادها.. طريقة طهي الرنجة بوصفة صحية

طريقة طهى الرنجة
طريقة طهى الرنجة
طريقة طهى الرنجة

احذر القهوة على الريق أول أيام عيد الفطر

احذر القهوة على الريق اول أيام عيد الفطر
احذر القهوة على الريق اول أيام عيد الفطر
احذر القهوة على الريق اول أيام عيد الفطر

طريقة عمل البيتفيور مثل المحلات

طريقة عمل البيتفيور مثل المحلات
طريقة عمل البيتفيور مثل المحلات
طريقة عمل البيتفيور مثل المحلات

ممنوع الكحك والبيتيفور للأطفال أقل من سنة| اعرف السبب

ممنوع الكحك والبيتفور للأطفال قبل سنة|اعرف السبب
ممنوع الكحك والبيتفور للأطفال قبل سنة|اعرف السبب
ممنوع الكحك والبيتفور للأطفال قبل سنة|اعرف السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

المزيد